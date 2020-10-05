823 утки и 387 голубей: Екатеринбург поучаствовал в ежегодном народном учете птиц EuroBirdwatch 2020

На минувших выходных орнитологи Екатеринбурга совместно с жителями вышли в места обитания птиц, чтобы посчитать их. В этом году Свердловская область заняла 13-е место среди всех регионов страны по количеству посчитанных особей. Всего наблюдателям удалось встретить 2 754 особей 53 видов пернатых.

Как рассказала «Новому Дню» орнитолог, сотрудник УрО РАН Нина Садыкова, особых трудностей в подсчете птиц не возникало. «Нам здорово повезло с погодой. Наиболее активно участвовали выпускники нашего курса гидов-орнитологов, благодаря им было сделано немало интересных наблюдений в окрестностях Екатеринбурга. В частности, был отмечен активный пролет мохноногих канюков – зимняков. Не в первый раз был отмечен краснокнижный серый сорокопут. Хотя мало кому из наблюдателей в эти дни удалось встретить больше 15 видов птиц, в целом по области на глаза учетчикам попалось целых 53 вида птиц, притом что у нас пролет уже в основном завершён и остались только зимующие и поздно улетающие птицы. Больше всего насчитали крякв – 823 особи, голубей – 387 и больших синиц – 157. В общей сложности нам удалось встретить 2 186 особей 46 видов птиц», – рассказала орнитолог.

Как сообщила гид-орнитолог Анастасия Степанищева, в парке Маяковского специалисты насчитали 166 особей 15 видов птиц. «Наибольшая концентрация пернатых наблюдается вблизи освоенных человеком мест. Синицы, поползни, пухляки охотно прилетают на кормушки и даже садятся на руку, выпрашивая корм», – рассказала Анастасия Степанищева.

«Я впервые принимала участие в подсчете. Накануне считала птичек у дома и в Богдановичском районе. На Шарташе насчитала не много, всего 14 видов, но я недолго ходила. Больше всего встретила сизых голубей. На втором месте – большие синицы. Уникальных встретить не повезло, это бывает редко и не совпадает обычно с учетами. Из не самых распространенных – желна – большой черный дятел», – рассказала «Новому Дню» гид-орнитолог Ксения Волянская.

Напомним, 3-4 октября по всему миру прошел Евразийский учет птиц, в котором приняли участие 59 регионов России. В прошлом году 2 840 наблюдателей за два дня насчитали 138 962 пернатых. В этом году Россия одержала победу среди стран по числу участников и числу мероприятий. Всего было насчитано 202 384 особей, а участие приняли 6 487 человек.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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