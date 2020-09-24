Бёрдвотчеры Екатеринбурга будут считать птиц в рамках Евразийского учета – 2020

В следующие выходные по всему миру пройдет ежегодный народный учет птиц EuroBirdwatch 2020, в рамках которого волонтеры выйдут на улицы, в леса и парки, чтобы посчитать птиц. В прошлом году в России 2 840 наблюдателей за два дня насчитали 138 962 пернатых.

«Цель акции – одновременно на всем континенте – от Атлантического до Тихого океана подсчитать всех встреченных птиц, в том числе перелетных. Оценка их численности очень важна для понимания общих закономерностей миграций и природных изменений, происходящих на нашей планете», – говорят организаторы.

Орнитологи Екатеринбурга тоже примут участие в этой акции. «Я взялась курировать Екатеринбург, и мы собираемся сделать по такому случаю серию бесплатных экскурсий-учетов в разных птичьих местах Екатеринбурга, – рассказывает «Новому Дню» орнитолог, сотрудник УрО РАН Нина Садыкова. – У нас есть проект городских экскурсий EkaterinBird, в рамках которого любой желающий может научиться узнавать обычных местных птиц по виду или голосу и превратиться из невежественного обывателя в орнитолога-любителя. Как раз те, кто обучались и летом получили звание орнитолога, будут проводить экскурсии в разных городских парках в рамках евразийского народного учета птиц. Вся подробная информация, о местах и времени проведения экскурсий будет опубликована на следующей неделе».

Отметим, любой желающий может подать заявку и принять участие в ежегодном народном учете птиц. Заполнить анкету можно на сайте Eurobirdwatch.ru.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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