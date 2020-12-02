Власти рассказали, когда в Свердловской области начнется массовая вакцинация от Covid-19

В Свердловской области до конца года прививки от коронавируса смогут получить только некоторые люди – работники сферы здравоохранения, образования или правоохранительных органов. При этом все они станут добровольными участниками третьего этапа клинических испытаний вакцины Sputnik V. Об этом рассказал на брифинге вице-губернатор Павел Креков. «До конца года мы проводим вакцинацию в рамках клинических испытаний. Под вакцинацию попадают определенные категории людей с определенным состоянием здоровья, требуется собеседование с врачом, нет ли противопоказаний, делается ПЦР-тест, чтобы не поставить уже заболевшему», – сказал он.

По его словам, к тем 3730 дозам, о которых говорится в приказе минздрава Свердловской области, в регион дошлют еще тысячу. «Мы полагаем, что основная часть вакцинируемых это медики, вторая по значимости – педагоги, дальше – правоохранители. Исходя из приоритетности, будем распределять эту партию в почти пять тысяч вакцин. Это все до Нового года. С января начнем получать вакцину на плановую вакцинацию, это будет Sputnik V, в первую очередь. Будет она бесплатная и добровольная. Пока она придет в самые крупные города, куда при необходимости организуют подвозы из других городов, а дальше, когда будут вакцины, не требующие такого строгого холодового режима, как у Sputnik V, [станут отправляться в остальные населенные пункты]», – добавил Креков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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