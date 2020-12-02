18 свердловских больниц начинают вакцинацию от коронавируса: главврачи определят круг прививаемых (СПИСОК)

Минздрав Свердловской области утвердил перечень больниц, в которых будут ставить прививки от коронавируса, – всего их 18 , и только пять находятся в Екатеринбурге. У прививаемого должен быть личный кабинет на «Госуслугах», где он будет вести дневник самонаблюдения после получения вакцины. На первом этапе поставят 3 730 доз.

Приказ «Об организации иммунизации против новой коронавирусной инфекции» опубликован сегодня на официальном сайте министерства здравоохранения Свердловской области. Документом утверждены 18 больниц в разных городах региона, где будет проходить вакцинация от Covid-19. В Екатеринбурге это областная больница № 2, городские больницы № 3, 14, 24, 40. На все больницы выделено 3 730 доз вакцины.

Главврачам приказано определить тех, кто должен подлежать обязательной вакцинации. В первую очередь предполагается прививать самих медиков. У каждого должен быть личный кабинет на сайте госуслуг, где после прививки человек самостоятельно должен вести дневник состояния здоровья. Кроме того, перед прививкой нужно заполнить анкету, в которой, помимо аллергических реакций, указываются все лекарства, которые человек принимал за месяц до вакцинации.

Как уже писал «Новый День», сегодня началась вакцинация военных медиков. Ранее предполагалось, что в первую очередь вакцину от коронавируса получат врачи, особенно работающие в красных зонах и в скорой помощи, затем – учителя.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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