Медики из красных зон, врачи скорой и учителя – в ноябре начнется вакцинация от коронавируса

Свердловская область до конца года получит около 3 700 доз вакцины от коронавируса, сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков. Он не уточнил, какой из ныне проходящих клинические испытания препаратов будет привезен на Урал, можно предположить, что речь идет о Sputnik V, несколько десятков ампул с которой ранее привозили в Екатеринбург. «Мы получили первую дозу вакцины в рамках клинических испытаний, промышленное производство началось в ноябре, будет произведено несколько миллионов доз, до конца года мы будем получать около 3 700 доз, часть получим в ноябре, сколько конкретно – пока сказать сложно», – сказал Креков.

По словам чиновника, вакцинация первых свердловчан тоже будет проходить в рамках клинических испытаний, прививать будут не всех. «Вакцинироваться будут врачи из красных зон, работники скорой медицинской помощи, далее – педагоги», – уточнил он.

Креков не сказал, будет ли проводиться вакцинация на принудительной или добровольной основе. Также он уточнил, что всех остальных жителей Свердловской области начнут прививать во второй половине зимы. «Массовая вакцинация начнется на рубеже года, будет идти январем и февралем», – добавил чиновник.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

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