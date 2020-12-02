Военным ЦВО начали ставить прививки от коронавируса (ФОТО)

В Центральном военном округе приступили к вакцинации личного состава против новой коронавирусной инфекции. В первую очередь прививки поставят военным медикам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных Covid-19, военнослужащим, несущим боевое дежурство, и командному составу.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЦВО, в округ уже поступила первая партия вакцины против Covid-19. Первым делом привьют личный состав военного госпиталя.

Напомним, 27 ноября в российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. По словам министра, всего планируется привить более 400 тысяч военнослужащих. До конца года привиты будут 80 тысяч человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

Подробности ДТП на Россельбане: погибших пришлось вырезать из машины. / 2 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве 30 старушек: «Тихий, быстрый, безболезненный способ» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»