В Вооруженных силах России началась массовая вакцинация от коронавируса

В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сегодня заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По словам министра, всего планируется привить более 400 тыс. военнослужащих. К настоящему времени вакцинацию прошли более 2,5 тысяч военных, а до конца года привиты будут 80 тыс. человек, передает «Интерфакс».

Шойгу также сообщил о проводимых военными специалистами исследованиях по использованию для лечения коронавирусной инфекции плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител. В этих исследованиях участвуют более 500 привитых военных. По словам министра, эта метод лечения уже показал эффективность при тяжелых формах Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.11.20

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