В январе в Свердловской области откроют 19 пунктов для желающих привиться от коронавируса

Вице-губернатор Павел Креков рассказал, как будет проходить массовая вакцинация от Covid-19 в Свердловской области. Завтра регион получил первую тысячу доз вакцины Sputnik V в рамках третьего этапа клинических испытаний препарата, до конца года запланирована поставка еще порядка 4 тысяч доз. В первую очередь будут прививаться медицинские работники, затем педагоги, сотрудники соцзащиты (те, кто работают в закрытых интернатах) и работники правоохранительных органов. На эти приоритетные категории населения уйдет около три четверти первых поставок вакцины, сообщил чиновник. В январе откроется запись для остальных желающих поставить прививку.

«Мы предполагаем в январе задействовать как минимум 19 прививочных пунктов, в первую очередь расположенных в крупных городах области. После новогодних праздников будем заниматься подвозом вакцины в эти пункты, так как планируются новые поступления [препарата]. Напоминаю, что вакцинация будет бесплатной и добровольной, но желающих привиться много. Я предполагаю, что [кампания по вакцинации от коронавируса] будет идти в январе, феврале и марте. За этот период мы должны привить основную часть населения области. Будет две вакцины – Sputnik V и вакцина НПО «Вектор», – сообщил Павел Креков сегодня на брифинге.

Ранее «Новый День» публиковал список больниц, где будут ставить прививки от коронавируса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.12.20

Пол-елки и корова на баннере: как украшают площадь 1905 года (ФОТО). / К амбулаторному лечению больных Covid-19 начнут привлекать педиатров. / Уральца будут судить за убийство подруги сына. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»