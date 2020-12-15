«Не такая уж бесплатная». Педагоги и врачи рассказали, кому и как делают прививки от Covid-19

В Свердловской области начался новый этап вакцинации от коронавируса препаратом Sputnik V – он, напомним, считается третьим, самым массовым этапом клинических испытаний. Как и сообщалось ранее, в первых рядах прививки делают работникам здравоохранения и образования. При этом количество прививочного материала небольшое – в регион до конца года доставят менее пяти тысяч доз, а желающих – больше.

В редакцию «Нового Дня» обратилась учитель младших классов одной из школ Екатеринбурга, она попросила уточнить, как можно попасть в списки тех, кого привьют до конца года. Однако, по всей видимости, единого регламента нет.

Так, начмед одной из больниц города объяснил, что медучреждению выделили 15 доз Sputnik V, поставив условие, что прививку можно сделать только работникам «красной зоны» от 18 до 60 лет, с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным методом ПЦР, а также без антител к Covid-19. «Выбирали из числа желающих, их получилось, конечно, больше, чем доз вакцины, но после Нового года обещают, что выделят еще, чтобы привить остальных», – сказал собеседник «Нового Дня», отметив, что медучреждение располагает возможностью сделать анализы своим сотрудникам.

Похожая ситуация с работниками образования, но есть нюанс. «Только двух преподавателей всего техникума будут прививать от Covid-19 [до Нового года]. Но чтобы сделать прививку, ты должен собрать кучу бумажек – нужно доказать, что ты не болел. То есть сдать за свой счет ПЦР на коронавирус и сдать за свой счет анализ на антитела M и G. Это около пяти тысяч рублей выходит, прививка не такая уж бесплатная получается», – рассказала сотрудница техникума.

В министерстве образования Свердловской области агентству косвенно подтвердили информацию собеседницы «Нового Дня». «Списки педагогов, желающих поставить прививку от новой коронавирусной инфекции, формируются на основе критериев, предоставленных министерством здравоохранения Свердловской области. Данные критерии предполагают добровольность вакцинации. Также в числе требований к тому, кто желает привиться от COVID-19, наличие справок, подтверждающих, что человек не болен коронавирусом и у него нет антител к новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в перечне зафиксирован возрастной критерий: тому, кто планирует ставить прививку должно быть от 18 до 60 лет», – отметили там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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