Свердловчане – Куйвашеву о вакцине «Спутник V»: «Отведай ты из моего кубка!»

Подписчики губернатора Евгения Куйвашева живо обсуждает прибытие в регион партии вакцины от коронавируса «Спутник V».

Мнения пользователей на этот раз серьезно разделились: кто-то готов привиться хоть сейчас, кто-то сомневается в эффективности препарата, а некоторые не верят, что его хватит всем желающим.

«А можно вместо боящихся медиков и учителей уколоть тех кто хочет?» – пишет anatrina.ru, некоторые с ней соглашаются.

Пользователя lerago смущают противопоказания: «В инструкции к вакцине спутник 5 указано «С осторожностью следует вакцинироваться лицам с хроническими заболеваниями печени и почек, выраженными нарушениями функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсии, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме. Также осторожным следует быть пациентам с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями и экземой». С осторожностью это вообще как относительно вакцинации?».

Подписчик сам же поясняет свои опасения: «Прием таблеток при побочных эффектах можно прекратить до завершения курса лечения, либо уменьшить дозу, либо промыть желудок, либо найти альтернативу. С вакцинацией – либо ставишь либо нет. Поэтому это слово с осторожностью что значит в понимании производителей. Так бы и писали – это ваша ответственность при таких-то заболеваниях, мы не знаем, какие побочные эффекты могут быть».

Tdkopyrina не верит, что массовая вакцинация возможна: «Тестируют и лечат нас только по телевизору. Прививать так же будут? Какая-то телестрана, не имеющая ничего общего с реальностью». Ilyastash19 интересуется: «А будет ли поставляться иностранная вакцина?»

«Отведай ты из моего кубка! – Зачем это? – Отведай», – цитирует киноклассику пользователь vfy2014lgor.

Нашлась у губернатора Куйвашева и защитница. Пользователь chistaol_tatyana пишет: «Читаю и поражаюсь, такое ощущение, что пишут из штата Нью-Йорк, или из Солсбери! Это как же надо ненавидеть свою страну и людей, живущих рядом с вами. А вам, господин губернатор, не пора ли, что нибудь делать с этими писунами-плакальщиками, хотя бы проверить, а все ли правда! А за вакцину рада, люди жить будут!»

Как уже сообщал «Новый День», вчера в Екатеринбург из Москвы привезли партию из тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в инстаграме рассказал, что вакцину будут ставить в 18 медицинских организациях в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском. «Это бесплатная прививка, и ставиться она будет исключительно на добровольной основе. Мы надеемся, что масштабную вакцинацию для всех желающих мы сможем начать с января 2021 года», – написал Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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