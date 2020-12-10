В Екатеринбург привезли партию вакцины от коронавируса «Спутник V»

В Екатеринбург из Москвы доставлена партия из тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Прививки в первую очередь поставят врачам, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией, а также сотрудникам образовательных организаций.

«Важно, чтобы за последние шесть месяцев они не болели коронавирусом. Также при постановке вакцины мы учитываем и с осторожностью относимся к хроническим заболеваниям», – заявила департаменту информполитики главный эпидемиолог областного минздрава Галина Борисевич. По ее словам, вакцина «Спутник V» предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Вакцина «Спутник V» – двухфазная, ставится дважды с промежутком в 21 день. Она транспортируется в двух вариантах упаковки: индивидуальные ампулы на одного человека нужно использовать в течение 30 минут, ампулы на пять человек – в течение двух часов. Перевозится и хранится вакцина при – 18 градусах, быстро размораживается и повторному замораживанию не подлежит, поэтому требует особого обращения. «Этим техническим навыкам мы обучили наших сотрудников. В целом ничего необычного в работе с данной вакциной нет», – подчеркнула Галина Борисевич. До конца года в регион должны прийти ещё около четырех тысяч доз вакцины. В начале года ожидается поступление уже большего объема, для массовой вакцинации.

Губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграм рассказал, что вакцину будут ставить в 18 медицинских организациях, в том числе расположенных в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в Серове, в Каменск-Уральском. «Это бесплатная прививка, и ставиться она будет исключительно на добровольной основе. Мы надеемся, что масштабную вакцинацию для всех желающих мы сможем начать с января 2021 года», – написал Куйвашев. О той же схеме рассказал накануне вице-губернатор Павел Креков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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