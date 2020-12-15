Чиновник о последствиях вакцинации от Covid-19: «Я даже не полысел, а кто не хочет привиться – Бог ему судья»

В Свердловской области до конца года вакцину Sputnik V центра имени Гамалеи уже до конца года собираются поставить шести тысячам жителей региона. В первую очередь, медработникам, затем – педагогам, после – работникам соцзащиты и правоохранителям. Об этом заявил вице-губернатор Среднего Урала Павел Креков. «После Нового года будут десятки тысяч, потому что промышленные мощности [по выпуску вакцины] расширяются. Пик поставок будет в январе и в феврале, в том числе вакциной «Вектора», в конце года первые дозы ее получим», – добавил Креков.

По его словам, часть доз передали не только в больницы Екатеринбурга, но и Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, а также еще в семь городов Свердловской области. «Практически все больницы, которые имеют лаборатории и холодильные установки, смогут вести вакцинацию населения. Доставку людей будем организовывать к пунктам вакцинации», – сказал чиновник.

При этом Креков ответил скептикам и всем, кто задает какие-то вопросы по поводу эффективности и безопасности вакцины. «Я часто слышу возгласы: «А кто испытывал? А как испытывали»? Вы знаете, почти год проверяли вакцину, никто даже не полысел, в том числе ваш покорный слуга», – привел пример он.

Говоря о случаях принуждения к вакцинации, чиновник сказал, что такого быть не должно. «Принуждать не нужно. Не хочет – имеет право. А вот убедить человека надо. Это зависит от силы авторитета того или иного руководителя, – объяснил вице-губернатор. – Те, кто работает в образовательных и медицинских учреждениях, в группе повышенного риска, они несут угрозу для других. Если вы приняли решение не вакцинироваться – Бог вам судья».

При этом он признал, что желающих привиться очень много, но до трети уже имеют антитела, не зная об этом. «Пока больше, чем доз вакцины. Есть два списка – кто уже реально записан на вакцинацию, второй – резервный, если в первом списке обнаружатся люди с антителами. Если они есть, вакцина не нужна. Многие обнаруживаются на этом этапе, как носители антител, достигает 30%», – сказал Креков.

Заместитель главы региона уточнил, что тем, кто прививается, не требуется сдавать ПЦР-анализ на коронавирус, сдавать нужно только тесты на антитела. «Оба анализа не нужны, ПЦР не требуется, только анализ на антитела – он сдается за счет медучреждения, которое проводит вакцинацию. За счет государства, – подчеркнул Креков. – Будет собеседование с медиком, который выяснит, нет ли ограничений в анамнезе, хронических заболеваний в острой фазе».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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