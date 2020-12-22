Евгений Куйвашев заявил, что после прививки от Covid-19 чувствует себя «бессмертным»

Губернатор Свердловской области рассказал, что поставил прививку от коронавируса еще летом и с тех пор чувствует себя в безопасности. «Может, даже бессмертным [чувствую себя]», – заявил Евгений Куйвашев на ежегодной пресс-конференции.

«Ничего у меня не было, никаких побочных эффектов: ни температуры [...] практически не заметил. Сейчас периодически сдаю анализы. Я себя чувствую очень даже безопасно, может даже бессмертным. Советую всем побороть этот страх и довериться нашим медикам, которые на протяжении десятков лет с успехом справлялись [с разными заболеваниями]. Вспомните оспу», – отметил Куйвашев.

Он также добавил, что у всех чиновников, которые поставили прививку от Covid-19, тоже все хорошо.

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков также рассказал о своих ощущениях после вакцинации. «Даже не полысел», – поделился тогда чиновник.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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