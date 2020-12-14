В Свердловскую область поступило еще 2 тысячи доз вакцины «Спутник V»

На Средний Урал поступила новая партия отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщает оперативный штаб, сегодня в регион прибыло еще 2100 доз к полученной ранее тысяче.

«Партия будет распределена между муниципалитетами Свердловской области. Часть вакцины останется в Екатеринбурге, часть будет перевезена в больницы, расположенные в других городах региона, с соблюдением всех алгоритмов и требований, в том числе к температурному режиму», – прокомментировали в штабе.

Ранее вице-губернатор Павел Креков рассказал, кому в первую очередь будут ставить прививки от Covid-19. Это врачи, работающие в красных зонах, на скорой помощи и в амбулаторных службах. Далее начнут вакцинировать педагогов и сотрудников правоохранительных органов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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