Екатеринбуржцы пока не готовы прививаться от коронавируса: «Если друг выживет, то я поставлю» (ВИДЕО)

На Среднем Урале продолжают ставить прививки от ковида работникам сферы образования и медицины. Массовая же вакцинация, по заявлению губернатора области Евгения Куйвашева, должна стартовать в начале 2021 года. «Новый День» узнал у горожан, готовы ли они привиться от коронавируса.

Вакцинация началась, что думают люди

Часть опрошенных пока не хотят вакцинироваться, так как до конца не уверены в безопасности препарата. «Во-первых, существует много вакцин. Даже в России есть «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Станет понятно, какая из вакцин лучше, а у какой есть побочные последствия. И еще несколько вакцин разрабатывается. Поэтому нужно подождать, посмотреть на результаты первых вакцинируемых и уже тогда принимать решение», – рассказал «Новому Дню» горожанин.

Мнения представителей и младшего, и старшего поколений в общем совпали. Так, молодые люди не исключают, что изменят решение и все-таки поставят прививку: «Возможно, буду, но позже, когда увижу какую-то статистику, конкретные и объективные отзывы людей», – поделился мнением екатеринбуржец. Его друг тут же добавил: «Я еще не определился. Если друг выживет, то я поставлю».

С другой стороны, считают горожане, вакцинироваться стоит: «Конечно, я за вакцину. Люди все устроены по-разному. У одних здоровье лучше, у других похуже. Кому-то это очень необходимо. И она нужна». Некоторые уверены, что обезопасят себя, поэтому, как только начнется вакцинация, они отправятся в медучреждения.

Екатеринбург, Анна Темрук, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

Ни снега, ни красок: у Екатеринбурга украли новогоднее настроение (ФОТО). / Свердловский оперштаб назвал фейком слухи о готовящемся локдауне на Новый год. / Из планируемых 84 миллионов рублей из-за пандемии ЦПКиО пока заработал 55. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»