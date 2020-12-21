Больше 70% уральцев считают вакцины от коронавируса небезопасными

Только 8% жителей Свердловской области назвали вакцину от коронавируса безопасной. Таковы итоги опроса компании hh.ru. Абсолютное большинство респондентов заявили, что вакцинация до окончания третьего этапа клинических испытаний небезопасна. Так ответили 72% опрошенных. Правда, не уточняется, о какой вакцине идет речь.

Как напоминает «Новый День», сейчас идут масштабные испытания минимум трех вакцин в России – производства Новосибирского центра «Вектор», НИИ имени Гамалеи, китайской вакцины Ad5-nCov. Собственные препараты для выработки антител разрабатывают считают новоуральский «Медсинтез» депутата Александра Петрова, НИИ гриппа, и другие производители – как в России, так и за рубежом.

По данным социологического опроса, 23% жителей Свердловской области, если встанет выбор, предпочтут российскую вакцину от Covid-19, 22% –зарубежную. Почти треть опрошенных – 31% – не будут делать прививку вообще. «Российскую вакцину чаще выбирают представители сферы безопасности и рабочий персонал, зарубежную – ИТ-специалисты и маркетологи/рекламщики. Отказ от прививки против Covid-19 чаще всего встречается среди административного персонала и банковских служащих», – добавили авторы исследования.

«Новый День» провел свой опрос о вакцинации от коронавируса – на улицах Екатеринбурга. Что отвечали горожане – в нашем видео.

Вакцинация началась. Что думают люди

Екатеринбург, Елена Сычева

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