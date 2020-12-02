Чиновник о ситуации с Covid-19: «Мы вышли на плато, но оно достаточно высокое»

В Свердловской области «безусловно стабилизировалась» ситуация по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков. Он также указал, что Средний Урал вышел на плато.

«Это исходя из мнения специалистов. Хотя я читаю периодически экспертов, которые как привидения, их никто никогда не видел, но которые говорят, что ситуация ухудшается. Нет, мы вышли на плато, но оно достаточно высокое. И мы можем продолжать идти в позитивную сторону, но тенденции могут измениться и начать расти, поэтому нам надо минимизировать угрозы заражения», – сказал чиновник.

Напомним, за последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 370 человек, всего в регионе с момента начала распространения инфекции заразились 47 063 человека, из них умерли 1047, выздоровели – 39 288.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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