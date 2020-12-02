Для врачей из «красной зоны» закупили 10 тысяч мембранных защитных костюмов и перчатки

На этой неделе медики 13 больниц из небольших свердловских городов и еще из четырех екатеринбургских получат специальные противоинфекционные комплекты и медицинские перчатки. 10 тысяч мембранных костюмов закупил Фонд святой Екатерины.

«Мы каждый день получаем заявки от больниц со всей области. Стараемся обработать каждый запрос. Консультируемся с министерством здравоохранения Свердловской области и врачами – обсуждаем качество защитных средств, количество и так далее. В эту партию входит 10 тысяч костюмов и 100 тысяч медицинских перчаток – они будут распределены медикам от Шали до Ивделя. Мы нашли производство в Екатеринбурге и чувствуем себя более уверенно», – рассказала директора фонда Татьяна Прусевич.

Костюмы произведены компанией «Профкостюм» в Екатеринбурге с учетом всех требований работы врачей в пандемию. Комплекты сделаны из особой мембранной ткани, которая позволяет выводить влагу, не пропуская вирусы внутрь. Все швы дополнительно проклеены термопленкой для исключения даже минимального риска разгерметизации. Каждый комплект используется около шести часов, после чего обрабатывается и утилизируется.

«Сегодняшняя партия защитных комплектов – это часть большой работы, которую Фонд святой Екатерины ведет с самого начала пандемии. Хочется выразить слова благодарности учредителям фонда Андрею Анатольевичу Козицыну, Игорю Алексеевичу Алтушкину, Андрею Симановскому за все, что они делают для нашей медицины», – подчеркнул главный врач ЦГКБ № 24 Алексей Малинкин.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ЦГКБ № 24 Ринат Рахимов рассказал, что из всех видов защитных костюмов нынешние самые практичные, удобные и надежные: «Для врачей важно, чтобы костюмы не только обеспечивали безопасность, но и были комфортными».

Кроме 24-й больницы противоинфекционные комплекты и перчатки получат ГКБ № 14, ДГКБ № 11, ОДКБ, ЦГКБ № 6, Уральский институт дерматовенерологии и иммунопатологии, а также больницы в Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Ивделе, Верхней Пышме, Реже и других городах.

Напомним, с самого начала пандемии коронавируса Фонд святой Екатерины активно помогает системе здравоохранения и жителям области, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за введения режима ограничений. Буквально два дня назад в ГКБ № 40 передали шесть импортных аппаратов ИВЛ, а ранее фонд неоднократно закупал крупные партии средств индивидуальной защиты, экспресс-тесты, кислородные концентраты. Кроме того, были закуплены 30 новых автомобилей скорой помощи и кислородная станция. С начала ноября Фонд начал обеспечение медиков «красной зоны» горячим питанием.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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