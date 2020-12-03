Православным священникам дали доступ в «красные зоны» ковидариев Екатеринбурга

Екатеринбургские священники получили доступ в так называемые красные зоны больниц, где лечат пациентов с коронавирусом. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Ранее председатель Синодального отдела по благотворительности РПЦ Пантелеймон провел интернет-совещание с руководителями социальных отделов епархий и попросил сформировать списки священников, которые готовы в своих регионах посещать интернаты, дома престарелых и медучреждения, где находятся люди с Covid-19. Такой список составили и в Екатеринбургской епархии. Впрочем, сколько священников согласились посещать «красные зоны», в ответе на запрос агентства не говорится.

В епархии рассказали, что порядок посещения клириками больных следующий: «Больной сначала должен обратиться к заведующему отделения и получить от него разрешение на визит священника. Далее священник приезжает в учреждение, сотрудник больницы помогает надеть одноразовый защитный костюм (после завершения посещения – помогает снять средства защиты) и получает допуск в палату к больному. Совершает церковные таинства исповеди, соборования и причастия».

«Красные зоны» уже посещали руководитель отдела социального служения протоиерей Евгений Попиченко, руководитель информационного отдела отец Максим Миняйло, настоятель храма Иннокентия Московского иерей Илия Александров и другие клирики. «Тем, кто сегодня находится в больничных палатах карантинных зон или лечится дома, нужна не только капельница и набор лекарств, но и молитвенное утешение и такое необходимое в их ситуации приобщение Святых Христовых Таин. Необходимость выйти за стены храма со Святыми Дарами никогда не звучала так остро, как сейчас. Понимаешь, что слова о том, что «человека не имам» это про «здесь и сейчас». Священника ждут», – сказал иерей Илия Александров.

Клирики посещают пациентов больниц и тех, кто находится в социальных учреждениях, в специальных защитных костюмах и очках – их предоставил Фонд святой Екатерины. «1 декабря 2020 года мы получили разрешение от областного министерства социальной политики на возобновление духовного окормления подопечных в трех государственных социальных учреждениях Екатеринбурга – двух взрослых и одном детском: центре социального обслуживания «Малахит» на Уралмаше, пансионате для престарелых и инвалидов на Уктусе и Дом-интернате для умственно-отсталых детей на Вторчермете», – рассказал руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, протоиерей Евгений Попиченко.

Ранее «Новый День» писал о том, что сестры милосердия начали помогать лабораториям и медучреждениям с забором биоматериала для ПЦР-тестирования на коронавирус.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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