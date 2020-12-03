Бюджет Екатеринбурга на 2021 год рекомендован к первому чтению в думе

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга вынесла на первое чтение проект муниципальной казны на 2021 год и плановый период 2022-23 годов. Документ был одобрен не единогласно: коммунист Роман Ступников голосовал против, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним основные параметры бюджета Екатеринбурга на ближайшие три года. В 2021 году доходная часть составит 47,166 миллиарда рублей (включая областные трансферты в сумме 23,7 млрд); расходы – 48,82 миллиарда рублей; дефицит на уровне 1,654 миллиарда, или 7,1% от объема собственных доходов города.

На 2022 год доходы запланированы в сумме 44,7 млрд руб. (20,8 млрд даст область), расходы – 46,3 миллиарда рублей, дефицит – 1,6 миллиарда.

В 2023 году предполагаются доходы в сумме 41,3 млрд руб. (включая областные трансферты 16,6 млрд), расходы – 42,7 млрд руб., дефицит – 1,4 миллиарда рублей.

Рассмотрение проекта бюджета в первом чтении состоится в следующий вторник, 8 декабря. Пленарное заседание будет проходить без спикера Игоря Володина. Как ранее писал «Новый День», у председателя думы выявлен коронавирус, он находится на самоизоляции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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