В заксо опровергают заражение спикера коронавирусом

Председатель свердловского областного законодательного собрания Людмила Бабушкина заразилась коронавирусом, сообщают СМИ со ссылками на источники. При этом региональный парламент сейчас рассматривает бюджет Среднего Урала на 2021 год. Дозвониться до самой Бабушкиной «Новому Дню» не удалось, она не берет трубку. Ее помощник Дмитрий Егоркин сообщил агентству, что начальница в отпуске, поэтому он «подтвердить информацию не может».

Депутат заксобрания Вячеслав Вегнер, в свою очередь, сообщил «Новому Дню», что Бабушкина, по его данным, находится в отпуске, она не госпитализирована, как пишут СМИ, а у себя дома, «бодра и весела, готовится выйти из отпуска». Вегнер также намекнул, что знает, кто распространяет слухи о якобы болезни председателя ЗССО.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразился спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин. ЕГД также сейчас рассматривает бюджет уральской столицы на будущий год. На процесс принятия важнейшего документа болезнь председателя думы не повлияет, депутаты все равно будут рассматривать и принимать бюджет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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