В Екатеринбурге из центра реабилитации сбежали две девочки и мальчик

В Екатеринбурге полиция ищет трех детей, которые сбежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу, пропавшие – 11-летний Сергей Туканов, 11-летняя Алена Попцова и 13-летняя Кира Филиппова. «Вечером 2 декабря 2020 года они самовольно покинули центр, расположенный на Реактивной, 19, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. На розыск пропавших ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростков», – сообщили в пресс-службе городской полиции.

Приметы разыскиваемых:

Сергей Туканов – рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы черные длинные (собраны в хвост), на момент ухода был одет в черную куртку с капюшоном, серые брюки, белые кроссовки.

Алена Попцова – рост 155 см, среднего телосложения, волосы русые, на момент ухода была одета в темно-синюю куртку типа «норка» с белым мехом внутри с капюшоном, спортивную красную шапку, черные ботинки.

Кира Филиппова – рост 155 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, на момент ухода была одета в черную куртку с капюшоном, белый шарф-снуд, серо-голубую шапку с помпоном, черные кожаные угги, черные штаны с лампасами.

«Всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить в органы внутренних дел по телефонам +7(343) 356-42-06 или 02», – попросили в полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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