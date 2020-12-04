УМВД: пропавшие два дня назад трое подростков все еще не найдены (ФОТО)

В Екатеринбурге полиция все еще безуспешно ищет трех подростков, которые вечером 2 декабря 2020 года сбежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Октябрьского района Екатеринбурга на ул. Реактивная, 19. УМВД по Екатеринбургу просит о помощи граждан.

Как уже писал «Новый День», из центра пропали трое: 11-летний мальчик Сергей Туканов – рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы черные длинные (собраны в хвост), на момент ухода был одет в черную куртку с капюшоном, серые брюки, белые кроссовки.

Алена Попцова – 11 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы русые, на момент ухода была одета в темно-синюю куртку типа «норка» с белым мехом внутри с капюшоном, спортивную красную шапку, черные ботинки.

Кира Филиппова – 13 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, на момент ухода была одета в черную куртку с капюшоном, белый шарф-снуд, серо-голубую шапку с помпоном, черные кожаные угги, черные штаны с лампасами.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростков, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам +7 (343) 356-42-06 или 02», – попросили в полиции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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