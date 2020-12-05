Нашлись дети, сбежавшие из реабилитационного центра

Нашлись трое детей, которые сбежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Екатеринбуурге. Об этом несколько минут назад сообщили в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт».

«Внимание! Дети найдены, живы ! Просим остановить репосты!», – подтверждают в соцсетях отряда «Прорыв». Дети живы, но подробности поисковики не раскрывают. Дозвониться до УМВД, чтобы уточнить подробности, «Новому Дню» не удалось.

Напомним, 11-летний мальчик, его ровесница и девочка 13 лет пропали вечером 2 декабря.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.20

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