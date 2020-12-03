Облбюджет даст денег на выкуп недостроя на Куйбышева

Свердловский бюджет выделит 240 млн рублей акционерному обществу «Ледовая арена», чтобы то выкупило объект незавершенного строительства, расположенный в Екатеринбурге на улице Куйбышева, 36. Речь о гостинице «Дели», ее планируется снести весной следующего года.

Данные о транше из казны сообщил замглавы МУГИСО Сергей Сосновских на заседании комитета заксобрания Свердловской области по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

Напомним, вчера стало известно о том, что собственник недостроя – ТДЦ «Мегаполис» – в рамках процесса банкротства согласился продать объект за 240 млн рублей. Прежде назывались иные суммы. В частности, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказывал, что собственник требовал 1 млрд рублей за него, но это было в 2019 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.20

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