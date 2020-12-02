«Ледовая арена» купила недостроенную гостиницу «Дели» за 240 млн рублей

Подходит к концу история одного из долгостроев Екатеринбурга, известного в народе как «гостиница «Дели». Собственник объекта, «Торгово-деловой центр «Мегаполис», согласился продать его инвестору – АО «Ледовая арена» – за 240 млн рублей.

В материалах арбитражного суда Свердловской области говорится, что ТДЦ «Мегаполис» находился в процессе банкротства, но нашелся выход, который всех устроил. «В материалы дела представлен протокол внеочередного общего собрания ООО от 10.11.2020 г. об одобрении заключения мирового соглашения в деле о банкротстве путем продажи объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 66:41:0206032:450, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 36 (далее – «Объект»), находящегося на земельном участке площадью 12 574 кв.м. с кадастровым номером 66:41:0601026:24 Инвестору – АО «Ледовая арена» за 240 000 000 руб. (Двести сорок миллионов рублей)», – говорится в материалах суда.

В МУГИСО, которое является одним из совладельцев АО «Ледовая арена» (второй – УГМК-Холдинг), «Новому Дню» сообщили, что «Ледовая арена» уже выкупила объект, но в арбитраже состоится еще одно заседание, чтобы завершить процесс правопреемственности.

Напомним, история гостиницы «Дели» началась в 1995 году, за проект взялась российско-индийская компания. Работы заглохли через два года, индийцы сначала охладели к проекту, а потом заявили о ликвидации компании. Собственник у объекта сменился. Последние несколько лет собственник, гендиректор ТДЦ «Мегаполис» Сергей Флеганов, обещал достроить заброшку. В 2016 году здесь даже появилась какая-то техника, но все снова забуксовало. К ЧМ-2018 здание завесили баннером. Летом 2019 года, когда шли споры о месте строительства Храма святой Екатерины, собственник, по словам мэра города, запросил за объект 1 млрд рублей.

Осенью того же года глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что участок под недостроем входит в новую градостроительную концепцию «Цирк – ледовая арена». «Мы разрабатываем проект новой набережной, с новыми пешеходными дорожками. И в этой концепции гостиницы «Дели» нет», – заявил Высокинский.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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