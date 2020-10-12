Власти через суд пустят с торгов недостроенную гостиницу «Дели»

МУГИСО через суд изымает недострой на улице Куйбышева, так называемую гостиницу «Дели». Соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде Свердловской области. Собственник здания, торгово-деловой центр «Мегаполис», находится в предбанкротном состоянии, в августе была введена процедура наблюдения, МУГИСО в иске поставило вопрос об изъятии недостроя через продажу с публичных торгов. Но владелец против, считает, что требование об изъятии государство может предъявить только в рамках дела о банкротстве. Судебное заседание назначено на 20 октября.

Гостиница «Дели» находится на неразграниченных землях, при этом срок аренды земли истек. Об этом сообщается в ответе администрации Екатеринбурга на запрос депутата ЕГД Дмитрия Сергина. В документе уточняется, что продажа недостроя должна пройти в форме аукциона, стартовая цена будет определена на основе рыночной стоимости.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что разрабатывается проект новой набережной, с новыми пешеходными дорожками. «И в этой концепции гостиницы «Дели» нет», – заметил мэр. По данным источников «Нового Дня», главный претендент на этот участок – АО «Ледовая арена».

Напомним, строительство кирпичного недостроя у цирка началось в 1995 году, за проект взялась российско-индийская компания. Работы заглохли через два года, индийцы сначала охладели к проекту, а потом заявили о ликвидации компании. Собственник у объекта сменился.

Последние несколько лет собственник, гендиректор ТДЦ «Мегаполис» Сергей Флеганов, обещал достроить заброшку. В 2016 году здесь даже появилась какая-то техника, но все снова забуксовало. К ЧМ-2018 здание завесили баннером. А в 2019 году, когда шли споры о месте строительства Храма святой Екатерины, собственник запросил за объект 1 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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