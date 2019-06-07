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Пятница, 7 июня 2019, 11:15 мск

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Высокинский: собственник недостроенной гостиницы «Дели» хочет за нее миллиард

Собственник недостроенной гостиницы «Дели», на месте которой многие горожане хотели бы видеть собор святой Екатерины, не согласен отказаться от нее меньше чем за 1 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании экспертного совета по рассмотрению возможных площадок для строительства храма глава города Александр Высокинский. «Я встречался с собственником, он не против выйти на переговоры, но цена – миллиард», – сказал мэр. По мнению членов совета, это очень большая сумма.

Поясним, ранее члены совета договорились оценить каждую из 13 площадок по нескольким критериям: 1) нахождение в центре; 2) градостроительная ситуация (как будет смотреться); 3) обременения (собственники и т.п.), 4) размерность, 5) транспортно-логистическая ситуация. По каждому критерию каждой площадки возникает жаркая ситуация.

Напомним, кирпичный недострой у цирка уже практически стал таким же символом города, как и телебашня. Строительство началось в 1995 году, за проект взялась российско-индийская компания. Работы заглохли через два года, индийцы сначала охладели к проекту, а потом заявили о ликвидации компании. Собственник у объекта сменился.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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