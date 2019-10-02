Высокинский анонсировал снос недостроенной гостиницы «Дели» у цирка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, как городские власти собираются использовать земельный участок, где более 20 лет стоит недостроенная гостиница «Дели».

По словам мэра, срок аренды участка под недостроем заканчивается в 2020 году. После этого начнутся различные судебные процедуры, связанные со сносом конструкции.

«Этот участок входит в новую градостроительную концепцию «Цирк – ледовая арена». Мы разрабатываем проект новой набережной, с новыми пешеходными дорожками. И в этой концепции гостиницы «Дели» нет», – заявил Высокинский в эфире «Эхо Москвы Екатеринбург».

Напомним, недострой у цирка летом рассматривался в качестве возможной площадки для храма святой Екатерины, но затем его исключили из списка. Градоначальник пояснил, что возникла сложность с законным сносом гостиницы – это очень длительный процесс. Кроме того, собственник «Дели» запросил у мэрии 1 миллиард рублей за выкуп здания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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