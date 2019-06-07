«Убрать труп из города!» – екатеринбуржцы требуют построить храм на месте недостроя «Дели» у цирка

Жители Екатеринбурга мгновенно отреагировали на решение экспертного совета вдвое сократить список потенциальных площадок для строительства храма святой Екатерины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего граждане негодуют в соцсетях из-за вычеркивания из списка недостроенной гостиницы «Дели», за выкуп которой собственник, со слов Александра Высокинского, запросил миллиард рублей. По их мнению, недострой надо сносить, а землю у собственника изымать, и совсем по другим ценам. «А у парня-то жизнь удалась, – пишет горожанин Юрий Ощепков. – На самом деле, есть вполне законные основания вообще забрать у него бесплатно – нецелевое использование земли налицо, осталось только грамотно иск оформить. И да, для пущего кайфу – гордума по-быстрому пусть переведет землю из земель (скорее всего коммерческого строительства – я сказать не могу – не видел) в земли для религиозного пользования, и устроит торги. Факт нецелевого использования земель налицо – даже намека на строительство или ремонт или что-то подобное нет. Так что по закону могут отнять по кадастровой стоимости, а это миллиона три рублей».

«С этим недостроем – одни проблемы! Вот интересно, (если) они арендуют землю в сквере, что мешает им выкупить недострой? Там сразу в собственность, я так понимаю? Решена была бы сразу пара проблем: исчез бы труп из города и построили бы там свой храм, не мешающий никому, оживили бы место (но это неточно). Мне очень нравится идея снести гостинку», – пишет Анастасия Петрушина.

«Ну пусть «алтушки» скинутся и заплатят лярд, или они против храма?» – предлагает Дмитрий Латкин.

«Надоели. Просто достали уже с этим храмом. Да снесите вы нашу думу на площади и постройте до небес, раз уж храм так важен для города! Полемика такая, будто метро решили строить. Видимо, еще не надоело видеть эти картинки в вагонах «перспективные ветки метро». Ах, да... депутаты, как звезды, на метре не катаются», – сетует Андрик Корепанов.

Напомним, после полуторачасового совещания экспертный совет составил список из шести площадок:

Участок на Фурманова – Белинского (но надо договариваться с федералами, которые владеют половиной земельного участка). Сквер у театра драмы (но с корректировкой проекта храма). Уральский приборостроительный завод (Горького, 17). Минус – совсем рядом Храм-на-Крови, но «это пусть епархия решает». Акватория Макаровского моста (по другую сторону от «Динамо»). Ленина – Татищева (там, где собирались строить башни «Стражи Урала»; площадка не попала в топ-13, но она очень нравится членам совета). На месте снесенной телебашни (нравится архитекторам, «но инвестор явно будет против»).

Александр Высокинский подчеркнул, что сегодня обсуждались только градостроительные достоинства площадок, и со списком еще будет работать рабочая группа, которая соберется в понедельник.

Екатеринбург, служба информации

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