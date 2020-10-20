В Екатеринбурге стартовал суд по изъятию у собственника недостроенной гостиницы «Дели»

В Арбитражном суде Свердловской области сегодня прошло первое заседание по иску МУГИСО к ТД «Мегаполис» – министерство требует изъять у собственника один из самых известных в городе недостроев, так называемую гостиницу «Дели».

Заседание оказалось весьма коротким. Обе стороны заявили одинаковое ходатайство – так как «Мегаполис» проходит процедуру временного наблюдения, и истец, и ответчик попросили привлечь третьей стороной временного управляющего. Судья требование удовлетворила. Она же предложила объединить этот процесс с другим процессом МУГИСО и «Мегаполиса», где речь идет об оспаривании годовой аренды земельного участка – ранее «Новый День» сообщал, что гостиница «Дели» находится на неразграниченных землях, при этом срок аренды участка истек. Представитель МУГИСО требование поддержала, адвокат «Мегаполиса» Всеволод Мелехин оказался против объединения. Однако судья в итоге дела объединила. Дата следующего заседания будет известна позже.

Напомним, строительство кирпичного недостроя у цирка началось в 1995 году, за проект взялась российско-индийская компания. Работы заглохли через два года, индийцы сначала охладели к проекту, а потом заявили о ликвидации компании. Последние годы здание принадлежало ТД «Мегаполис», его гендиректор Сергей Флеганов обещал достроить заброшку, но этого не произошло. В 2019 году, когда шли споры о площадке для строительства храма святой Екатерины, собственник запросил за объект 1 млрд рублей. По некоторым данным, главный претендент сейчас на землю под объектом – АО «Ледовая арена».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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