Гостиница «Дели» практически всё: что осталось от знаменитого недостроя (ФОТО)

От недостроенной гостиницы «Дели» у цирка остались руины – здание, которое простояло в центре города с 1995 года, уже почти снесли. Сейчас от недостроя осталась пара стен. И работы продолжаются: подрядчики разбирают постройку по кирпичам, от масштабных разрушительных работ отказались, так как здание находится близко к тротуару и проезжей части, и это может быть опасно.

Демонтаж обещали закончить к концу сентября, но, судя по всему, «Дели» может полностью исчезнуть раньше. Затем АО «Ледовая арена» займется строительством нового объекта на этом месте – это должно быть одноэтажное здание, по последней информации, парковка и рынок.

Гостиницу «Дели» начали строить в конце прошлого века, но кризис поставил планы на паузу. На протяжении последних десятилетий не раз появлялись планы по достройке и реконструкции объекта, но ничего не происходило. Наконец новый собственник – «Ледовая арена» – объявила о его сносе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 01.09.21

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