25-летний недострой «Дели» демонтируют к концу сентября (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге начался демонтаж 25-летнего недостроя у цирка, известного в народе как гостиница «Дели».

Заказчик работ – АО «Ледовая арена», которое выкупило объект у предыдущего владельца за 240 млн рублей. Директор «Ледовой арены» Данил Крицкий сегодня рассказал журналистам, что демонтаж будет производиться механизированным способом, здание будут разбирать демолятором, очень осторожно, так как оно находится в самом центре города.

К концу сентября планируется разобрать практически всю надземную часть недостроя, останется только часть фундамента. Часть обломков пойдет на засыпку котлована, часть вывезут на полигоны, металлолом утилизируют отдельно.

Совершенно точно, что на месте «Дели» появится одноэтажное здание – чтобы сохранить вид и на набережную реки Исеть, и на цирк, и на ледовую арену. Крицкий подтвердил заявление главы города Алексея Орлова, что здесь назначение здания будет, скорее всего, связано с гастрорынком, появятся какие-то кафе, рестораны. Перед ним будет расположена плоскостная парковка. «Когда-то говорили о том, чтобы построить на этом месте многоуровневую парковку, но потом решили, что это – слишком значимый градостроительный участок, чтобы занимать его парковкой», – пояснил Крицкий.

Также гендиректор «Ледовой арены» сообщил, что об облике нового здания пока говорить рано. «Сейчас мы выбираем проектную организацию, которая сделает нам концепцию. Пока есть только «объемники», ни эскизов, ни рендеров пока нет», – рассказал он. Добавим, разрешение на строительство действительно до декабря 2023 года.

Напомним, у объекта – долгая история. Она началась в 1995 году, когда гостиницу в центре города взялась строить российско-индийская компания. Через пару лет индийцы охладели к проекту, а компания была ликвидирована. Хозяин объекта сменился. Последние несколько лет собственником был гендиректор ТДЦ «Мегаполис» Сергей Флеганов, который обещал достроить заброшку, но этого не случилось.

К ЧМ-2018 здание скрыли от глаз гостей города баннером. Летом 2019 года звучало предложение построить на месте недостроя храм святой Екатерины. Но собственник, по словам тогдашнего мэра Александра Высокинского, запросил за объект 1 млрд рублей. Город посчитал цену чрезмерной. В конце концов в декабре 2020 года недострой купила «Ледовая арена».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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