Куйвашев заявил, что гостиницу-недострой у цирка не снесут

В Екатеринбурге не будут сносить недостроенную гостиницу «Дели», как это планировалось ранее. По крайней мере, такое заявление сделал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, многих горожан волнуют недострои, которые не просто портят вид, но и представляют опасность.

«Один из них – здание гостиницы «Дели» у цирка. Сейчас рядом строится новая ледовая арена, разработан проект благоустройства площадки вокруг – правого и левого берегов Исети от Куйбышева до Декабристов. По поручению губернатора вопрос с заброшенным зданием тоже нужно решить к юбилею уральской столицы. Предполагается, что оно будет преобразовано в торгово-офисный центр», – говорится в официальном сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

Ранее заявлялось, что гостиницу снесут и построят на ее месте парковку, которая в том числе будет удовлетворять нужды посетителей ледовой арены УГМК – медный холдинг строит ее на месте снесенной телебашни. В пресс-службе компании не стали комментировать заявление губернатора, однако нужно напомнить, что АО «Ледовая арена» выкупило гостиницу-недострой с целью снести ее, о чем сообщалось полгода назад.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

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