У «Автомобилиста» седьмое поражение подряд: «Команда выглядит разбитой»

Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл седьмой матч подряд. Команда Билла Питерса уступила на домашнем льду московскому «Динамо» со счетом 2:7. Клуб занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ, находясь в двух строчках от вылета из зоны плей-офф.

Начало игры для екатеринбуржцев стало катастрофическим. Уже к 6-й минуте хозяева пропустили три шайбы, после чего тренерский штаб заменил вратаря: вместо Якуба Коваржа на лед вышел Владимир Галкин. Во втором периоде «Динамо» увеличили отрыв до четырех шайб. «Автомобилист» смог на короткое время возродить интригу в матче, когда в третьей двадцатиминутке Брукс Мэйсек забил два быстрых гола. Но за оставшиеся десять минут матча гости забросили еще три шайбы, окончательно разгромив соперников из Екатеринбурга.

«Мы сразу упустили эту игру, потому что она не задалась у нас с самого начала – счет быстро стал 3:0 в пользу соперника. У нас появилась какая-то надежда, когда мы сократили счет до 2:4, но мы тут же пропустили несколько голов, и игра завершилась вот с таким счетом. Нужно очень многое обдумать, как поменять звенья перед началом выездной серии», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Отвечая на вопрос о причинах серии поражений команды, канадский специалист заявил: «Мы выглядим несобранными и разбитыми. Очень часто теряем шайбу, не контролируем ход игры. Нам приходится чаще играть в защите, чем заниматься реализацией собственных моментов. Сейчас самый напряженный момент в сезоне, никогда у нас еще не было такого состояния. Нам предстоит очень тяжелый выезд, который станет для нас серьезным испытанием, потому что нам нужно сплотиться, как коллективу».

В выездной серии «Автомобилисту» предстоит встретиться с казанским «Ак Барсом», омским «Авангардом», петербургским СКА и магнитогорским «Металлургом». В Екатеринбург большой хоккей вернется 22 декабря – в этот день состоится «уральское дерби» с челябинским «Трактором».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.20

Облбюджет даст денег на выкуп недостроя на Куйбышева. / «Трансперенси Интернешнл» обжалует конкурсы по переводу скорых на аутсорсинг. / Территорию «Екатеринбург Арены» не откроют для прогулок до снятия ограничений по Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»