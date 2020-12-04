Старинный храм в Верхотурье просит о помощи: накопился крупный долг за отопление

Старейший православный храм на Урале, Свято-Троицкий собор в Верхотурье, обратился к верующим с просьбой о помощи. Дело в том, что у собора накопилась задолженность за отопление – 170 тысяч рублей. На странице храма в соцсети указан номер карты Сбербанка, на который желающие могут перевести свои пожертвования: 4276 1610 7361 71765. Собор обещает отблагодарить помощников молитвой о них самих и их близких.

Как уже писал «Новый День», храм является объектом культурного наследия и входит в комплекс Верхотурского Кремля. Его начали строить в XVIII веке, а первая деревянная постройка на его месте датируется XVI веком. В годы советской власти храм был закрыт. С 1932 года богослужения в нем не проводились, собор постепенно ветшал и разрушался. Богослужения были возобновлены в храме в 1998 году. В апреле 2017 года правительство Свердловской области передало Свято-Троицкий собор Екатеринбургской епархии.

Верхотурье, Евгения Вирачева

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