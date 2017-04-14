Свердловская область отдала епархии собор с трехсотлетней историей

Публикации за 14.04.17

Правительство Свердловской области передало Екатеринбургской епархии верхотурский Свято-Троицкий собор. Храм является объектом культурного наследия, его начали строить в 18 веке, а первая деревянная постройка на его месте датируется 16 веком.

«Правительством Свердловской области принято решение о безвозмездной передаче государственного имущества Свердловской области в собственность Централизованной религиозной организации Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви здания по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, д. 6. Здание является объектом культурного наследия и входит в состав комплекса зданий XVII-XVIII вв. Верхотурского кремля», – прокомментировали в пресс-службе МУГИСО. Каменный храм в честь Святой Живоначальной Троицы начали строить в 1709 году, 16 апреля главный придел Свято-Троицкого собора был освящен, хотя строительство продолжалось до 1712 года. Добавим, первая деревянная церковь здесь была заложена в конце 16 века. В годы советской власти храм был закрыт. С 1932 года богослужения в нем не проводились, собор постепенно ветшал и разрушался. Богослужения были возобновлены в храме в 1998 году.

«Здание храма передается Централизованной религиозной организации Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви во исполнение Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», – пояснили в министерстве.

Верхотурье, служба информации РИА «Новый День»

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