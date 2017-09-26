Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)

Накануне в Верхотурье прошли торжества по поводу дня обретения мощей святого Симеона. Праведника особенно почитают здесь, потому что он местный. Так что, несмотря на первый рабочий день недели, паломников в «уральскую лавру» приехало много. Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова, в частности, назвала цифру 4000 человек. Плюс 200 клириков, в том числе – из Греции. И оказалось, что Верхотурье к такому турпотоку не готово. По крайней мере, пока.

Крестный ход

Крестовоздвиженский храм без труда вместил всех желающих исповедаться, причаститься и приложиться к раке с мощами святого Симеона Верхотурского. В конце концов, это третий по размеру собор в России – после московского ХСС и петербургского Исаакия. Так что особой давки и очередей не было. А некоторые паломники даже имели возможность – по специальному благословению – наблюдать за торжественной службой с просторного балкона.

Верующие перед ракой с мощами Симеона Верхотурского

Крестный ход тоже прошел без накладок, хотя толпа, шествующая вокруг храма, была действительно огромной. Омрачали общую атмосферу, пожалуй, лишь виды развалин. Впрочем, Свято-Николаевский монастырь вообще выглядит довольно обшарпанным и просит ремонта, особенно если зайти за колокольню и углубиться внутрь ансамбля. Пустырь, заросший бурьяном, россыпи щебня, покосившиеся здания.

Благоустроенной территорию храмовых комплексов Верхотурья не назовешь

С мирскими делами в Верхотурье вообще не все гладко. Так, после завершения службы оказалось, что трапезные Свято-Николаевского монастыря не готовы справиться с таким числом паломников. Даже организованные группы – в том числе состоящие из представителей туроператоров, вынуждены были топтаться на улице, ожидая, когда их покормят.

Паломники на территории Свято-Николаевского монастыря

Представители сферы, кстати, приехали не столько на экскурсию или богомолье, сколько на стратегическую сессию «Перспективы и возможности для развития паломнического туризма в Свердловской области». Мероприятие прошло в фойе местного ДК. Инициатором его выступили екатеринбургская епархия и центр развития туризма Свердловской области.

Стратегическая сессия по развитию паломнического туризма

Директор последнего Эльмира Туканова и ее коллеги презентовали аудиогид по Верхотурью и проект «Екатеринбургским царским маршрутом». В него (помимо церквей и храмов Екатеринбурга и комплекса на Ганиной Яме) включили культовые сооружения в Сысерти, Алапаевске и Верхотурье. На резонный вопрос: «А как вообще связаны эти города с царской семьей?» у представителей центра развития туризма нашелся оригинальный ответ: «Крестовоздвиженский храм задумывался к трехсотлетию дома Романовых, а в 1914 году великая княгиня Елизавета посещала Верхотурье».

Эльмира Туканова

Объединение свердловских церквей и храмов в единый маршрут, возможно, действительно усилит интерес к паломническому туризму на Урале в целом и к Верхотурью в частности. Особенно на волне подъема активности т.н. царебожников. И, конечно, появление аудиогида по ключевым памятникам и достопримечательностям уральского духовного центра, который к тому же можно скачать бесплатно, – весьма приятный бонус. Но паломники – конъюнктурная аудитория, готовая, во-первых, мириться с неудобствами, а, во-вторых, не всегда готовая платить за сервис. Которого в Верхотурье, впрочем, как не было, так и нет.

С сервисом в Верхотурье проблемы

Выступая на паперти Крестовоздвиженского храма перед четырехтысячной толпой участников крестного хода, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил прощения у паломников за то, что в уральской лавре до сих пор не построена гостиница. И попенял на солидных господ, которые могли бы заняться строительством, но им это не нужно. «Они сюда не ездят, у них другие цели и задачи», – сказал митрополит.

Митрополит Кирилл вручает икону святого Симеона коллеге из Греции

Действительно, гостиница в Верхотурье всего одна – «Соболь», построенная еще во время губернаторства Эдуарда Росселя при его непосредственной поддержке. Кроме этого двухзвездного отеля на 28 номеров есть еще две паломнические гостиницы в Свято-Николаевском и Свято-Покровском монастырях плюс несколько коттеджей, которые сдают местные жители в краткосрочную аренду в качестве гостевых домов. Но этого явно недостаточно, так что Верхотурье теряет возможные доходы от туристов, которые могли бы задерживаться в городе дольше, чем на один день, осматривая достопримечательности деревень Костылева, Раскат, села Меркушино.

Гостиница «Соболь», построенная еще при Росселе

Говоря о совместных проектах центра развития туризма и епархии, мэр Верхотурья Алексей Лиханов отметил, что все в кассу. «Любое внимание к нам хорошо. Аудиогид, например, отличная вещь, я сам таким пользовался в Греции, когда был на олимпийском стадионе. Или вот про сплавы по Туре рассказывали – отличная вещь. Я сам, правда, не сплавлялся еще, времени нет, но народ стараюсь привлекать», – сказал он.

Река Тура

Впрочем, к некоторым представителям туристической сферы у местных властей есть вопросы. «Бывает, что гиды рассказывают ерунду. Например, приводят к Троицкому собору и говорят, что надписи на нем не расшифрованы. А как это так, если я еще в школе учился, и мы их читали? Или вот: привозят туристов и говорят, что тут за 60 километров хранится крест, на котором распяли Христа. «Но мы вас туда не повезем». Ну какой крест? А однажды, когда я в академии госслужбы учился, увидел информационный стенд про туризм на Урале. Смотрю – так, Верхотурье есть, отлично. Дальше читаю: объявление про Свято-Покровский женский монастырь, что там хранятся мощи Христа. Ну, я уже не выдержал, утащил это объявление, привез директору нашего музея: «На, Николай Николаевич, ты ж у нас всякие ляпсусы собираешь». Там, конечно, хранятся мощи, но не Христа, а святого Косьмы», – рассказал Лиханов.

Троицкий собор

Но развитие туризма тормозят, конечно, не гиды-выдумщики. Больное место Верхотурья все же отсутствие мест размещения и недоразвитость сферы гостеприимства. В городе кроме трапезных при монастырях есть только пара кафе и пара пельменных. И ситуация вряд ли поменяется.

У центральной площади Верхотурья

«У нас есть инвестпроекты по строительству мини-гостиниц, мини-кафе, но часть инвесторов отказалась от строительства. Плюс проблемы со строительством возникают из-за того, что не размечены границы памятников. Доходит до того, что целыми деревнями люди даже со своими домами ничего сделать не могут, ни снести, ни отремонтировать, потому что вся деревня попадает в границу 200-метровой зоны от церкви, которая признана памятником», – пояснил мэр Верхотурья. По его словам, все упирается в деньги. «Разработка одного проекта границ территории памятника начинается от полумиллиона рублей», – уточнил Алексей Лиханов.

Алексей Лиханов, мэр Верхотурья

При этом памятников в Верхотурье много, так что собственных денег городу точно не хватит, а областные средства тратятся на какие-то другие проекты, которые тоже призваны возрождать «уральскую лавру», но, вероятно, не столь эффективны. Областные власти вообще довольно активно избавляются от верхотурских объектов, передавая их на баланс РПЦ: только за последнее время в безвозмездное пользование из списка неотчуждаемых объектов клирикам были отданы церковь Знамения, Покровская церковь, Троицкий собор, здание Верхотурской районной больницы.

Верхотурская больница

При всем при этом в Свердловской области действует областная программа «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 2020 года», которая была утверждена правительством региона еще в 2014 году. Правда, с реализацией – как и у программ-предшественниц – пока не очень. Планировалось, что по программе, например, к 2016 году будут отремонтированы и полностью восстановлены все объекты Верхотурского кремля. Хотя по состоянию на сентябрь 2017 года территория белокаменного комплекса выглядит все еще недоделанной и неухоженной – например, не все башни увенчаны крышами, доминанта ансамбля – Троицкого монастыря – явно требует покраски. К 2020 году должны быть восстановлены все ансамбли Покровского женского монастыря и Свято-Николаевского мужского монастыря.

На задворках Верхотурского кремля

Но даже невооруженным глазом видно, что работы и там, и там – непочатый край. Например, в Иоанно-Предтеченской церкви при женском монастыре, разрушенной почти полностью, не ведется никаких работ. О том, что место заброшено, красноречивее любых слов говорит то, что сюда бегают после уроков мальчишки из соседней школы, чтобы покурить тайком.

Некоторые церкви Верхотурья находятся в полуразрушенном состоянии

Словом, пока слова представителей власти и церкви о возрождении уральского духовного центра не внушают доверия. Что и говорить, если даже обещанную некогда «Ласточку» до Верхотурья из Екатеринбурга, как впоследствии оказалось, и не думали запускать, назвав это «разовой акцией» – чтобы губернатор мог окунуться в прорубь на Крещение в святых местах, а не где-нибудь на Шарташе. К слову, Евгений Куйвашев еще во время своего первого срока, будучи назначенцем, вслед за своими предшественниками Эдуардом Росселем и Александром Мишариным декларировал свой интерес к возрождению Верхотурья – в 2014 году он издал указ о формировании рабочей группы по развитию городского округа Верхотурский. Но особого внимания этой территории глава региона, увы, не уделяет. Так что пока Верхотурье остается одним из самых бедных, хотя и имеющих огромный потенциал муниципалитетов. Очевидно, что этому городу нужен герой.

На одной из центральных улиц Верхотурья

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

На территории Свято-Николаевского монастыря Крестовоздвиженский собор - третий в России после ХСС и Исаакия Мощи святого Симеона в Верхотурье вернули ровно 25 лет назад Церкви в честь праздника были полны паломников... ... и клирков Митрополит Кирилл благословлял паству Священники снимали все происходящее на мобильные Мозаики на надвратной церкви Симеона и Анны Концерт BACH в честь праздника Троицкий обор Мост через реку Туру - одна из достопримечательностей Верхотурья Белокаменный Кремль Верхотурцы выгуливают питомцев В Верхотурье мало что поменялось со времен Росселя Госаптека расположена в здании-памятнике Вид на женский монастырь Гостевой дом в Свято-Николаевском монастыре

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