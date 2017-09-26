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Екатеринбург

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Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)

Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)

Накануне в Верхотурье прошли торжества по поводу дня обретения мощей святого Симеона. Праведника особенно почитают здесь, потому что он местный. Так что, несмотря на первый рабочий день недели, паломников в «» приехало много. Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова, в частности, назвала цифру 4000 человек. Плюс 200 клириков, в том числе – из Греции. И оказалось, что Верхотурье к такому турпотоку не готово. По крайней мере, пока.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Крестный ход

Крестовоздвиженский храм без труда вместил всех желающих исповедаться, причаститься и приложиться к раке с мощами святого Симеона Верхотурского. В конце концов, это третий по размеру собор в России – после московского ХСС и петербургского Исаакия. Так что особой давки и очередей не было. А некоторые паломники даже имели возможность – по специальному благословению – наблюдать за торжественной службой с просторного балкона.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Верующие перед ракой с мощами Симеона Верхотурского

Крестный ход тоже прошел без накладок, хотя толпа, шествующая вокруг храма, была действительно огромной. Омрачали общую атмосферу, пожалуй, лишь виды развалин. Впрочем, Свято-Николаевский монастырь вообще выглядит довольно обшарпанным и просит ремонта, особенно если зайти за колокольню и углубиться внутрь ансамбля. Пустырь, заросший бурьяном, россыпи щебня, покосившиеся здания.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Благоустроенной территорию храмовых комплексов Верхотурья не назовешь

С мирскими делами в Верхотурье вообще не все гладко. Так, после завершения службы оказалось, что трапезные Свято-Николаевского монастыря не готовы справиться с таким числом паломников. Даже организованные группы – в том числе состоящие из представителей туроператоров, вынуждены были топтаться на улице, ожидая, когда их покормят.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Паломники на территории Свято-Николаевского монастыря

Представители сферы, кстати, приехали не столько на экскурсию или богомолье, сколько на стратегическую сессию «Перспективы и возможности для развития паломнического туризма в Свердловской области». Мероприятие прошло в фойе местного ДК. Инициатором его выступили екатеринбургская епархия и центр развития туризма Свердловской области.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Стратегическая сессия по развитию паломнического туризма

Директор последнего Эльмира Туканова и ее коллеги презентовали аудиогид по Верхотурью и проект «Екатеринбургским царским маршрутом». В него (помимо церквей и храмов Екатеринбурга и комплекса на Ганиной Яме) включили культовые сооружения в Сысерти, Алапаевске и Верхотурье. На резонный вопрос: «А как вообще связаны эти города с царской семьей?» у представителей центра развития туризма нашелся оригинальный ответ: «Крестовоздвиженский храм задумывался к трехсотлетию дома Романовых, а в 1914 году великая княгиня Елизавета посещала Верхотурье».

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Эльмира Туканова

Объединение свердловских церквей и храмов в единый маршрут, возможно, действительно усилит интерес к паломническому туризму на Урале в целом и к Верхотурью в частности. Особенно на волне подъема активности т.н. царебожников. И, конечно, появление аудиогида по ключевым памятникам и достопримечательностям уральского духовного центра, который к тому же можно скачать бесплатно, – весьма приятный бонус. Но паломники – конъюнктурная аудитория, готовая, во-первых, мириться с неудобствами, а, во-вторых, не всегда готовая платить за сервис. Которого в Верхотурье, впрочем, как не было, так и нет.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
С сервисом в Верхотурье проблемы

Выступая на паперти Крестовоздвиженского храма перед четырехтысячной толпой участников крестного хода, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил прощения у паломников за то, что в уральской лавре до сих пор не построена гостиница. И попенял на солидных господ, которые могли бы заняться строительством, но им это не нужно. «Они сюда не ездят, у них другие цели и задачи», – сказал митрополит.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Митрополит Кирилл вручает икону святого Симеона коллеге из Греции

Действительно, гостиница в Верхотурье всего одна – «Соболь», построенная еще во время губернаторства Эдуарда Росселя при его непосредственной поддержке. Кроме этого двухзвездного отеля на 28 номеров есть еще две паломнические гостиницы в Свято-Николаевском и Свято-Покровском монастырях плюс несколько коттеджей, которые сдают местные жители в краткосрочную аренду в качестве гостевых домов. Но этого явно недостаточно, так что Верхотурье теряет возможные доходы от туристов, которые могли бы задерживаться в городе дольше, чем на один день, осматривая достопримечательности деревень Костылева, Раскат, села Меркушино.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Гостиница «Соболь», построенная еще при Росселе

Говоря о совместных проектах центра развития туризма и епархии, мэр Верхотурья Алексей Лиханов отметил, что все в кассу. «Любое внимание к нам хорошо. Аудиогид, например, отличная вещь, я сам таким пользовался в Греции, когда был на олимпийском стадионе. Или вот про сплавы по Туре рассказывали – отличная вещь. Я сам, правда, не сплавлялся еще, времени нет, но народ стараюсь привлекать», – сказал он.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Река Тура

Впрочем, к некоторым представителям туристической сферы у местных властей есть вопросы. «Бывает, что гиды рассказывают ерунду. Например, приводят к Троицкому собору и говорят, что надписи на нем не расшифрованы. А как это так, если я еще в школе учился, и мы их читали? Или вот: привозят туристов и говорят, что тут за 60 километров хранится крест, на котором распяли Христа. «Но мы вас туда не повезем». Ну какой крест? А однажды, когда я в академии госслужбы учился, увидел информационный стенд про туризм на Урале. Смотрю – так, Верхотурье есть, отлично. Дальше читаю: объявление про Свято-Покровский женский монастырь, что там хранятся мощи Христа. Ну, я уже не выдержал, утащил это объявление, привез директору нашего музея: «На, Николай Николаевич, ты ж у нас всякие ляпсусы собираешь». Там, конечно, хранятся мощи, но не Христа, а святого Косьмы», – рассказал Лиханов.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Троицкий собор

Но развитие туризма тормозят, конечно, не гиды-выдумщики. Больное место Верхотурья все же отсутствие мест размещения и недоразвитость сферы гостеприимства. В городе кроме трапезных при монастырях есть только пара кафе и пара пельменных. И ситуация вряд ли поменяется.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
У центральной площади Верхотурья

«У нас есть инвестпроекты по строительству мини-гостиниц, мини-кафе, но часть инвесторов отказалась от строительства. Плюс проблемы со строительством возникают из-за того, что не размечены границы памятников. Доходит до того, что целыми деревнями люди даже со своими домами ничего сделать не могут, ни снести, ни отремонтировать, потому что вся деревня попадает в границу 200-метровой зоны от церкви, которая признана памятником», – пояснил мэр Верхотурья. По его словам, все упирается в деньги. «Разработка одного проекта границ территории памятника начинается от полумиллиона рублей», – уточнил Алексей Лиханов.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Алексей Лиханов, мэр Верхотурья

При этом памятников в Верхотурье много, так что собственных денег городу точно не хватит, а областные средства тратятся на какие-то другие проекты, которые тоже призваны возрождать «уральскую лавру», но, вероятно, не столь эффективны. Областные власти вообще довольно активно избавляются от верхотурских объектов, передавая их на баланс РПЦ: только за последнее время в безвозмездное пользование из списка неотчуждаемых объектов клирикам были отданы церковь Знамения, Покровская церковь, Троицкий собор, здание Верхотурской районной больницы.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Верхотурская больница

При всем при этом в Свердловской области действует областная программа «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 2020 года», которая . Правда, с реализацией – как и у программ-предшественниц – пока не очень. Планировалось, что по программе, например, к 2016 году будут отремонтированы и полностью восстановлены все объекты Верхотурского кремля. Хотя по состоянию на сентябрь 2017 года территория белокаменного комплекса выглядит все еще недоделанной и неухоженной – например, не все башни увенчаны крышами, доминанта ансамбля – Троицкого монастыря – явно требует покраски. К 2020 году должны быть восстановлены все ансамбли Покровского женского монастыря и Свято-Николаевского мужского монастыря.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
На задворках Верхотурского кремля

Но даже невооруженным глазом видно, что работы и там, и там – непочатый край. Например, в Иоанно-Предтеченской церкви при женском монастыре, разрушенной почти полностью, не ведется никаких работ. О том, что место заброшено, красноречивее любых слов говорит то, что сюда бегают после уроков мальчишки из соседней школы, чтобы покурить тайком.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Некоторые церкви Верхотурья находятся в полуразрушенном состоянии

Словом, пока слова представителей власти и церкви о возрождении уральского духовного центра не внушают доверия. Что и говорить, если даже до Верхотурья из Екатеринбурга, как впоследствии оказалось, и не думали запускать, назвав это «разовой акцией» – чтобы губернатор мог окунуться в прорубь на Крещение в святых местах, а не где-нибудь на Шарташе. К слову, Евгений Куйвашев еще во время своего первого срока, будучи назначенцем, вслед за своими предшественниками Эдуардом Росселем и Александром Мишариным декларировал свой интерес к возрождению Верхотурья – в 2014 году он о формировании рабочей группы по развитию городского округа Верхотурский. Но особого внимания этой территории глава региона, увы, не уделяет. Так что пока Верхотурье остается одним из самых бедных, хотя и имеющих огромный потенциал муниципалитетов. Очевидно, что этому городу нужен герой.

Новый День: Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
На одной из центральных улиц Верхотурья

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
На территории Свято-Николаевского монастыря
Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Крестовоздвиженский собор - третий в России после ХСС и Исаакия
Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
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Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
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Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
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Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
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Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
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Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
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Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Троицкий обор
Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
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Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Белокаменный Кремль
Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
Верхотурцы выгуливают питомцев
Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
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Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
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Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
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Город, которому нужен герой. Когда возродится Верхотурье? Репортаж из духовной столицы Урала (ФОТО)
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Екатеринбург. Другие новости 26.09.17

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