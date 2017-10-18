Финансирование «Духовной столицы Урала» урезано почти в 15 раз

Областная программа «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 2020 года» в очередной раз скорректирована. На этот раз ее финансирование из областного бюджета было урезано более чем на 380 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном сайте правовой информации. Изменения касаются объема средств, которые будут направлены в Верхотурье в 2017-2020 гг. Согласно предыдущей редакции программы, за четыре года область должна направить в «духовную столицу» 415,5 млн рублей: 26,6 млн – в 2017, 116,3 – в 2018, 156,3 – в 2019, 116,3 – в 2020 году. Сейчас сумма урезана более чем в 10 раз: в 2017 году бюджет выделит Верхотурью 13,5 млн рублей, в 2018 – 19,05 млн, а в 2019 и 2020 годах – всего по 50 тысяч. Прогноз по объему внебюджетных средств пока оставлен на прежнем уровне – около 270 млн рублей на 2017-2020 гг. Средств из федерального и местного бюджета на этот период не предусмотрено вообще. Ранее федеральный бюджет направил в Верхотурье 242,4 млн рублей (в 2014-2015 гг.), а местный бюджет потратил 49,5 млн в 2014-2016 гг.

Общая стоимость программы на 2014-2020 гг. сократилась с 2 млрд 384 млн рублей до 2 млрд 002 млн рублей.

Напомним, программа была утверждена правительством региона еще в 2014 году. Планировалось, что по программе, например, к 2016 году будут отремонтированы и полностью восстановлены все объекты Верхотурского кремля. Хотя по состоянию на сентябрь 2017 года территория белокаменного комплекса выглядит все еще недоделанной и неухоженной. Из-за того же, что ни у города, ни у области нет средств на содержание объектов культурного наследия, их один за другим передают церкви. Только за последнее время в безвозмездное пользование из списка неотчуждаемых объектов клирикам были отданы церковь Знамения, Покровская церковь, Троицкий собор, здание Верхотурской районной больницы. Добавим, что в связи с планами по строительству храма святой Екатерины в областном центре свердловчане неоднократно предлагали меценатам обратить внимание на разрушающиеся церкви на периферии региона.

Екатеринбург, Верхотурье, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Верхотурье. Другие новости 18.10.17

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