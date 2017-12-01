Главу «Духовной столицы Урала» будут выбирать из трех претендентов

Завершила работу конкурсная комиссия по отбору претендентов на пост главы Верхотурья. На следующей неделе депутатам городской думы предстоит выбрать одного из трех одобренных комиссией кандидатов.

Как сообщила РИА «Новый День» председатель Верхотурской районной ТИК Наталья Захарова, из четырех подавших документы участников конкурса в финал прошли трое. Это экс-глава города Алексей Лиханов, руководитель Дерябинского ТУ окружной администрации Галина Дерябина и технический директор ТК «Навигатор» Игорь Турчанинов. Четвертый конкурсант, бывший начальник местной полиции Игорь Никитин, не представил свою программу развития города. В следующую среду, 6 декабря, дума должна будет сделать выбор.

По данным РИА «Новый День», в победе Алексея Лиханова мало кто сомневается. Напомним, в октябре он ушел в «техническую» отставку, чтобы дума имела возможность объявить конкурс, а город перешел на одноглавую систему власти. До августа этого года в Верхотурье были и глава города, и глава администрации, причем с последними постоянно случались неприятности криминального характера. Трое бывших глав администрации ушли со своего поста фигурантами уголовных дел. Предпоследний, Юрий Першин, ушел в отставку по собственному желанию, когда была свернута программа финансирования духовной столицы Урала, а последний, Василий Сизиков, уволился под давлением местных депутатов, обвинявших его в неудовлетворительной работе.

Верхотурье, Евгения Вирачева

Верхотурье. Другие новости 01.12.17

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