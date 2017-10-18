Мэр Верхотурья Алексей Лиханов ушел в отставку, чтобы стать единоличным главой

Глава Верхотурья Алексей Лиханов ушел в отставку. Депутаты местной думы сегодня рассмотрели и приняли его заявление. Об этом «Новому Дню» рассказал сам г-н Лиханов. Кадровое решение связано с тем, что духовная столица Урала переходит на одноглавую систему управления.

«Я сложил с себя полномочия, на переходной период переизбрался председателем думы, все проходит в нормальном, в спокойном режиме. Мы объявили конкурс на выборы главы городского округа, я всех предупредил, что свою кандидатуру буду подавать», – пояснил он.

По словам Алексея Лиханова, процесс переформатирования управления Верхотурьем начался после 30 августа, когда был отправлен в отставку очередной сити-менеджер. «Я мог бы оставаться председателем думы, получать зарплату и ничего не делать, но я тут родился и живу, я не хочу, чтобы люди, встречая меня на улице, переходили на другую сторону улицы или в спину мне плевали», – пояснил он.

Напомним, последним сити-менежером Верхотурья был Василий Сизиков. Почти все его предшественники становились фигурантами уголовных дел. Сити-менеджера Александра Пивоварова судили за получение взяток, следующий глава администрации Сергей Лобусов был отстранен от должности по подозрению в махинациях с бюджетными средствами (ему дали условный срок), эстафетную палочку по уголовным делам принял теперь уже бывший и.о. сити-менеджера Владислав Фахрисламов. Его признали виновным в злостном неисполнении требований суда. Юрий Першин ушел в отставку по собственному желанию, когда была свернута программа финансирования духовной столицы Урала.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.10.17

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