«Это была разовая акция» – спустя три года после поездки губернатора в духовную столицу Урала «Ласточку» до Верхотурья так и не запустили (ФОТО)

Публикации за 16.01.17

Одно из самых популярных туристических направлений в Свердловской области – это Верхотурье. Три года назад в духовную столицу Урала, чтобы погрузиться там в крещенскую купель, отправился свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Причем не на служебном авто, а на «Ласточке». Скоростной маршрут власти собирались сделать постоянным. Как минимум – по выходным. Правда, дальше намерений дело не пошло, новый поезд так и не появился в расписании.

Сегодня у тех, кто желает посетить Верхотурье, есть три варианта добраться туда. Первый – отправиться пешком. Согласно сервисам Google, это займет примерно 57 часов. Правда, приемлем этот вариант не для всех. Второй – сесть в личный автомобиль и поехать по Серовскому тракту или купить билет на автобус до Верхотурья. Время в пути составит около 3,5-4 часов, в зависимости от стиля вождения и скоростного режима. Правда, этот вариант тоже не лучший – Серовский тракт пользуется дурной славой, т.к. после своротки на Нижний Тагил дорога становится двухполосной, по одной полосе в оба направления, причем без отбойника. Так что аварии на этой трассе случаются регулярно. Самый безопасный вид транспорта, позволяющий добраться до «уральской лавры», – железнодорожный. Правда, в Верхотурье из Екатеринбурга едет всего один поезд (обратно – два), но ни для туристов, ни для паломников они не удобны. Из Екатеринбурга поезд выходит в 16:49 местного времени, а прибывает в Верхотурье в 21:44. Обратно можно уехать либо в 02:46, либо 13:22. В первом случае время в пути составит 5,5 часов, во втором – почти 7.

Некая робкая надежда на то, что из Екатеринбурга в Верхотурье и обратно можно будет добраться более быстро и комфортно, забрезжила в 2015 году. Тогда в Крещение свердловский губернатор Евгений Куйвашев вместе со свитой отправился в духовную столицу Урала на «Ласточке». Скоростная электричка, разгонявшаяся до 140 км/ч на некоторых участках, преодолела маршрут за 3,5 часа. И глава региона тогда намекнул, что «Ласточки» могут пустить из областного центра в духовный. «Мы приняли решение создать проектный офис в рамках нашей пригородной компании, где мы просчитаем всю финансовую модель, чтобы был интервал движения электричек до двух часов от Верхотурья до аэропорта Кольцово», – сказал тогда свердловский губернатор.

Прошло три года, «Ласточки» по Свердловской железной дороге курсируют, но не до Верхотурья – они ездят в Нижний Тагил и Каменск-Уральский. В ноябре 2015 года, когда регион получил несколько скоростных электропоездов г-н Куйвашев вспоминал собственные же слова про пуск «Ласточки» в духовную столицу Урала. «Совсем скоро, когда мы получим еще один состав, мы обязательно в выходные дни запустим эту электричку до Верхотурья», – сказал Куйвашев тогда.

Но слова остались словами. Более того, в департаменте информполитики свердловского губернатора корреспонденту NDNews.ru сообщили, что речи о введении постоянного маршрута Екатеринбург – Верхотурье на «Ласточке» вообще не шло. «Это была разовая поездка», – пояснили в ДИПе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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