Из Екатеринбурга запустят новые «Ласточки» на север области – но только по праздникам

В Свердловской области появятся новые маршруты скоростных электричек «Ласточка». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СвЖД, они свяжут Екатеринбург и северные города региона. Правда, курсировать поезда будут только по праздникам. В частности, пассажиры смогут добраться на «Ласточках» до Серова и обратно без пересадок. «Из Екатеринбурга пригородный поезд будет отправляться в 17:25 (здесь и далее время местное), прибывать в Серов в 23:05. Рейсы назначены на 22 и 24 февраля, 7 и 10 марта, 30 апреля, 5 и 12 мая, 1 и 4 ноября, 27 и 30 декабря», ‒ сообщили агентству в СвЖД.

Останавливаться «Ласточки» будут на станциях «Площадка ВИЗ», Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля и Лобва.

Из Серова «Ласточка» будет отправляться в 03:15, а прибывать в Екатеринбург ‒ в 09:25. Рейсы запланированы на 23 и 25 февраля, 8 и 11 марта, 1, 6 и 13 мая, 2 и 5 ноября, 28 и 31 декабря. Промежуточные пункты будут теми же.

Билет на скоростную электричку от Екатеринбурга до Серова обойдется в 528 рублей, школьникам и студентам сделают скидку ‒ цена составит 264 руб. Купить билеты на «Ласточку» можно будет в пригородных кассах и терминалах, на сайте и в мобильном приложении «Пригород», но не раньше, чем за десять дней до отправления.

Екатеринбург, Елена Сычева

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