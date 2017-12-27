До Верхотурья запустят бесплатную электричку – но только на два дня

В Верхотурье из Екатеринбурга можно будет уехать на бесплатной электричке. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Там напомнили, что 30 и 31 декабря в «уральской лавре» пройдут празднования дня святого Симеона. Их возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В честь церковных торжеств для паломников будет курсировать бесплатный электропоезд из Екатеринбурга в Верхотурье и обратно. По данным пресс-службы епархии, 30 декабря электричка выедет с вокзала «Екатеринбург-Пассажирский» в 08:13 по местному времени, 31 декабря – в 15:00. Время в пути – около шести часов.

Напомним, что почти четыре года назад областные власти обещали запустить в Верхотурье постоянный железнодорожный маршрут, тогда сообщалось, что в духовную столицу Урала будут ездить «Ласточки». Губернатор Куйвашев с подчиненными даже катался на скоростном поезде до Верхотурья в Крещение, чтобы там погрузиться в купель. Время в пути, кстати, составило всего 3,5 часа. «Совсем скоро, когда мы получим еще один состав, мы обязательно в выходные дни запустим эту электричку до Верхотурья», – сказал тогда Куйвашев. Однако позднее в ДИПе пояснили, что это была разовая акция.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.12.17

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