Губернатор Куйвашев окунулся в купели в Верхотурье (ФОТО)

Сегодняшний праздник Крещения свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретил в Верхотурье, где окунулся в прорубь.

Вслед за губернатором прошли обряд его «политический» заместитель Олег Чемезов, первый вице-спикер заксобрания области Дмитрий Жуков и глава города Верхотурье Алексей Лиханов.

Как сообщили в ДИПе, во время поездки в Верхотурье Куйвашев также оценил благоустройство общественных территорий и побывал на ярмарке народных промыслов.

При этом губернатор отметил, что работы в «духовной столице» еще много. Евгений Куйвашев поставил задачи по расселению ветхого и аварийного жилья, решению проблем в коммунальной сфере, улучшению качества местных дорог, выполнению программы социальной газификации и привлечению туристов.

Добавим, на север области губернатор со свитой приехали на скоростном поезде «Ласточка». О том, что она будет ходить от Екатеринбурга до Верхотурья регулярно, губернатор говорил еще в 2015 году. Но по факту ее запустят только завтра.

Верхотурье, Елена Владимирова

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