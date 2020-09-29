Свердловские власти собираются продлевать проект по развитию Верхотурья – прежние цели так и не выполнены

Свердловские власти намерены продлить региональную программу «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала», которая была принята на шесть лет в 2014-м и действует, таким образом, до этого года включительно. О пролонгации «Новому Дню» сообщили в департаменте информационной политики региона, уточнив, что над этим в настоящее время ведется работа в Министерстве инвестиционного развития Свердловской области.

Между тем, как напоминает «Новый День», далеко не все цели и задачи, которые ставила программа, были выполнены за минувшие шесть лет, да и финансирование было существенно сокращено. Изначально предполагалось, что на развитие духовного центра потратят 3,4 млрд рублей, а после финансирование было существенно сокращено. При этом областные власти говорили, что развивать будут не столько туристические объекты, сколько инфраструктуру. «Важно отметить, что основные средства будут направлены на инфраструктурные проекты: развитие инфраструктуры гостеприимства, капитальный ремонт дорог, газификацию», – говорил в 2016-м Алексей Орлов, занимавший тогда пост первого зампреда правительства области, министр инвестиций региона.

Как пояснил «Новому Дню» глава Верхотурья Алексей Лиханов, программа претерпела множество изменений, а сама она передавалась в разные ведомства. «Сначала она была закреплена за министерством культуры, потом передана в министерство экономики, теперь в министерство инвестиций. Сейчас у нас взаимодействие налажено. По поводу продления программы – задали вопрос губернатору в пятницу, он ответил, что надо ее обязательно продолжать, чтобы она работала», – сказал Лиханов, подтвердив намерения областных властей пролонгировать документ.

Впрочем, что будет с содержанием обновленной программы и с ее финансированием, пока неясно. «Не все мероприятия, включенные в программу, реализуются, и не все, что мы реализуем, входит в программу, где-то мы самостоятельно работаем», – отметил собеседник «Нового Дня».

В 2017-м о развитии духовной столицы Урала говорила директор Центра развития туризма Эльмира Туканова, которая вместе с коллегами презентовала аудиогид по Верхотурью и проект «Екатеринбургским царским маршрутом». В него (помимо церквей и храмов Екатеринбурга и комплекса на Ганиной Яме) включили культовые сооружения в Сысерти, Алапаевске и Верхотурье. Однако, как пояснил «Новому Дню» Лиханов, аудиогид так и не был запущен. «Мы делали его в итоге в партнерстве с другим ресурсом, не с Центром развития туризма Свердловской области, и уже кое-что у нас имеется», – сказал собеседник агентства.

Также Лиханов объяснил, почему «Ласточка» ездит из Екатеринбурга до Верхотурья в не самое удобное для туристов время. Вопреки заявлениям свердловского губернатора Евгения Куйвашева, сделанным в 2015 году, – тогда глава региона, проехался на Крещение до духовной столицы Урала и обещал запустить скоростные электрички туда по выходным. В итоге «Ласточки» стали курсировать. Но ​точно не для привлечения турпотока. Электричка, которая ходит по маршруту «Екатеринбург – Серов – Екатеринбург», в Верхотурье останавливается на одну минуту. Она отправляется из Екатеринбурга в 17:26 и приезжает в Верхотурье в 21:47. Обратно на ней добираться тоже неудобно – старт из Верхотурья в 04:26, а прибывает в Екатеринбург в 09:27. «В принципе, «Ласточка» не специально для развития туризма, а для жителей городского округа. Во-первых, это быстро. Во-вторых, комфортно. В-третьих, дешевле, чем автобусами. Поэтому «Ласточка» – это для студентов, других категорий граждан, кому удобно это время. И она востребована», – объяснил Лиханов.

Что до строительства новых объектов размещения в Верхотурье – это, кстати, предполагалось и региональной программой, то пока ничего не сделано. Но, по словам Лиханова, крупный гостиничный комплекс для размещения паломников и не нужен. «Самая крупная гостиница в центре и так устраивает. И она не всегда заполнена. У нас есть инвестплощадки, где возможно строительство туристской инфраструктуры – развлекательные объекты, общепит, мини-гостиницы. Они были бы больше востребованы, чем одно большое заведение, поскольку постоянного круглогодичного потока туристов не наблюдается и тенденций к этому пока не просматривается», – сказал Лиханов.

Собеседник агентства также напомнил, что некоторые инвесторы не могут вести деятельность в Верхотурье, поскольку строительство в исторической части города, наиболее привлекательной, ограничено – это охранная зона. «Но мы этими вопросами занимаемся», – заверил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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