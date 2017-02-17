Черная вода и «золотые» гигакалории: что получило Верхотурье вместо светлого будущего (ВИДЕО) / Выделенные миллионы бюджетных средств счастья не принесли

Публикации за 17.02.17

На севере региона бьют тревогу жители городка, который на протяжении более десяти лет числился в приоритетных инвестпроектах и смиренно ждал наступления светлого будущего. Однако расцвет «духовной столицы Урала», как называли Верхотурье еще со времен губернатора Росселя, так и не наступил. Проблемы остались те же, что и в прошлом веке: качество воды, отопление, канализация, дороги. Хотя областные власти уверены: в Верхотурье все хорошо. «Очень много сделано – дороги, теплосети, канализация, другие объекты инфраструктуры», – заявил NDNews.ru первый замгубернатора Алексей Орлов.

Реальность выглядит по-другому. Накануне на канале YouTube появилось жутковатое видео из Верхотурья. Автор ролика «Раймондс» продемонстрировал ужасы водоснабжения жителей дома № 4 по ул. Мира. На кадрах видно, что из труб выходит вода черного цвета. Авторы портала «Верхотурье-сити», где тоже был опубликован ролик с названием «Вода из-под крана опасна для здоровья», предполагают, что, вероятно, причиной такого загрязнения стало попадание земли из скважины, что может свидетельствовать об отсутствии на насосной станции системы очистки, фильтрации и дезинфекции.

Поставщик воды – МУП «Услуга». «Жители жалуются на необходимость частой смены смесителей. Хозяйка соседней квартиры сообщила, что вода бывает черной, как сажа. Кто как может, жильцы своими силами обеспечивает себя питьевой водой – приносят из колодцев или привозят на машинах», – сообщают верхотурцы.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=iz9nmEmRcBE&rel=0">Video</a> Черную воду подали в краны Верхотурья

Низкое качество воды – не единственная проблема. Уже третий год верхотурцев волнует неподъемная для многих цена на отопление. Напомним предысторию: в 2014 году теплосети города были отданы в аренду ООО «Уральская теплоэнергетическая компания», директором которой был Леонид Бычков. Заявлялось, что фирма отремонтирует за свой счет теплосети, однако ради этого пришлось повысить тариф для населения почти в два раза – с 1,3 тысячи рублей за гигакалорию до 2,5 тысячи рублей. Несмотря на это, в городе был объявлен режим ЧС, который позволил выделить субсидию из резервного фонда Свердловской области администрации ГО, и уже мэрия оплачивала срочный ремонт сетей, сумма затрат составила 111,9 млн рублей – ремонт выполняло ООО «Уралкотел», директором которого оказался тот же Леонид Бычков.

Сейчас, как рассказал NDNews.ru один из местных депутатов, за гигакалорию верхотурцы платят 2800 рублей. «Перед осенними выборами мы написали в администрацию губернатора, что если нам не снизят тарифы на тепло – мы на выборы не пойдем. Приехали Паслер и Гришанов (председатель РЭК, – прим. ред.). Пообещали, что снизят. В конце года снизили примерно на сто рублей, разницы никто и не заметил. В январе этого года к нам приезжал Орлов, к нему опять подходили с тем же вопросом – ничего не ответил», – рассказал депутат.

Не удалось завершить и дорожные планы Эдуарда Росселя. Автодорога Махнево – Карпунино достроена не была. Местные жители отмечают, что с точки зрения промышленности она, может, и не очень важна, но она должна была замкнуть туристическое кольцо, о котором говорил еще Россель, чтобы люди ехали через Алапаевск, Синячиху, Махнево дальше на север, к верхотурским храмам.

Напомним, подпрограмма «Духовный центр Урала» была создана Эдуардом Росселем еще в начале 2000-х. Ее завершение предполагалось в 2016 году. Правда, за годы действия в нее не раз вносились корректировки, обоснованные недостатком финансирования, но программу продлили до 2020 года. Согласно ей в старейшем городе Урала должны были не только отреставрировать храмы, но и модернизировать системы ЖКХ, дороги, построить детсады и другие объекты социального значения. Финансирование постоянно снижалось: если в 2015 году на программу выделялось более 900 млн рублей, то на 2016 год – чуть более 30 млн рублей. Федеральные средства на 2016-й и последующие годы не предусмотрены. Согласно постановлению правительства от 29.12.2016, в 2017 году на «Духовную столицу» запланировано потратить 99,9 млн рублей, в том числе 26,6 – из областного бюджета, 73 млн – из средств инвесторов. Но с инвесторами может возникнуть заминка, как и в прошлые годы, – это на днях подтвердил первый замгубернатора Алексей Орлов. Тем не менее, на прошлой неделе он заявил корреспонденту NDNews.ru, что основные цели программы, в общем, выполнены.

«Главное в программе было – не построить что-то новое, а сохранить что есть. Кроме того, основная часть средств, заложенных в финансирование этой программы, должна была идти из внебюджетных источников. Текущая экономическая ситуация не позволяет нашим крупнейшим компаниям в полной мере участвовать в ней. Но все равно очень много сделано – дороги, теплосети, канализация, другие объекты инфраструктуры. Очень многое сделано, чтобы улучшить качество жизни верхотурцев, чтобы они встречали гостей города с улыбкой», – рассказал Алексей Орлов.

Верхотурье, Елена Владимирова

Верхотурье. Другие новости 17.02.17

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