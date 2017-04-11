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Екатеринбург

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Публикации за 11.04.17

«РПЦ – единственный бизнес, который здесь работает»: Заксо отдало епархии поликлинику в Верхотурье

«РПЦ – единственный бизнес, который здесь работает»: Заксо отдало епархии поликлинику в Верхотурье

Депутаты заксобрания проголосовали за сокращение перечня госимущества, не подлежащего отчуждению. Самый большой интерес вызвало здание бывшей монастырской гостиницы в Верхотурье. Здание является объектом культурного наследия, до недавнего времени оно находилось в пользовании у Верхотурской районной больницы.

Как заявил ио главы МУГИСО Сергей Зырянов, передача здания епархии позволит областному бюджету сэкономить 900 тысяч рублей в год. По его словам, здание находится в ветхом состоянии, нуждается в реставрации, но ни государственные органы, ни бизнес не заинтересованы в нем. «Верхотурье – городок особый, РПЦ, можно сказать, единственный «бизнес», который здесь работает», – пояснил Зырянов.

Кроме этого объекта из перечня неотчуждаемых вычеркнуты три здания бывшего реабилитационного центра для подростков (они переданы администрации Дегтярска под манёвренный жилфонд) и 19 объектов, находящихся на балансе ГУП «Управление снабжение и сбыта». Это учреждение в ближайшие месяцы будет реорганизовано в акционерное общество.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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