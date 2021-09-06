«Нужно валить из этой дыры» и «Обитель стоит – и хорошо»: как Верхотурье отметило день рождения старейшего на Урале женского монастыря (ФОТО, ВИДЕО)

В Верхотурье 400-летие отметил женский Свято-Покровский монастырь. Праздничное богослужение провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. На праздник съехались сотни верующих. Посмотреть, как живет монастырь и город, отправился наш корреспондент.

400-летие монастыря

– Все хорошо?

– Да, святой отец благословил меня.

Тихо переговариваясь, рядом идут двое мужчин. Про таких говорят – русский медведь. Высокие, статные, длинные волосы, густая борода. Головы смиренно опущены. Невольно выделяешь их из толпы. Один катит коляску. Знакомимся. С коляской – это Владимир, местный, родом из Екатеринбурга. Рядом его кум, в коляске – дочь, позади жена. В 2005 Владимир с семьей перебрался Верхотурье. Думаешь, вот чудак-человек: люди стараются ехать в крупные города, а он – наоборот.

Владимир

Начинается богослужение. Храм с трудом вмещает верующих, а люди идут и идут.

Начался крестный ход. Утро солнечное. Лучи отражаются от стен храма, от купола, заливая все вокруг светом.

– Красиво тут у нас? – спрашивает Владимир. Киваю в ответ. – Сегодня еще народу пруд пруди. Хотя я думал, что больше будет. Да это не беда. Обитель стоит, и хорошо, стоит, противится времени, злой судьбе.

А судьба – непростая. Город старинный, основан еще в 1598 году, а женский монастырь появился через 20 лет – в 1621-м. Построить его велел тогдашний Архиепископ Тобольский и Сибирский Киприан. Монастырь способствовал обращению местных язычников в православие. Послушниц было 10.

До революции монастырь горел четыре раза. Отстраивали заново. В 1782 году его закрыли, но сестры продолжали жить недалеко от бывшей обители. В 1907 монастырь снова открыли. Монахини тогда имели большое хозяйство, также организовали приют для девочек. Сейчас они тоже не сидят без дела. Держат коз, альпак, коров. Выращивают ягоды и овощи.

После революции монастырь закрыли. Его место занял детский дом, а Ново-Покровский храм отдали под баню.

В 1991 тогдашний Патриарх Алексий II благословил открытие Покровского женского монастыря в Верхотурье. Сейчас здесь 32 сестры.

Они вместе с сотнями людей идут крестным ходом вокруг храма. Их поздравляет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский – Евгений.

Свято-Николаевский мужской монастырь

«Верхотурье по праву именуется духовной столицей Урала. Не было еще на карте нашей страны ни Екатеринбурга, ни Челябинска, а он уже стоял. При слове «Верхотурье» возникает фотография, где запечатлен Свято-Николаевский мужской монастырь, где находится главная наша святыня – мощи святого Симеона, а Покровская женская обитель где-то в тени. Но в этой тишине расцветает потрясающей красоты, доброты жизнь», – говорит митрополит.

Сегодня здесь проходит концерт, ярмарка. Заодно осматриваю Верхотурье. Город контрастов. Красивая, завораживающая природа, рядом с осунувшимися домиками – яркие и блестящие храмы. Бегают бездомные собаки. «Все говорят, что нужно валить этой дыры», – делится местный школьник Коля. Сам собирается в Тюмень, учиться на нефтяника.

Владимир с грустью признает: «У нас люди живут в основном своими заботами характера бытового и сельского. Для них сейчас Верхотурье – трамплин в Екатеринбург, в Нижний Тагил, это реальность. Дети уезжают в эти крупные города, а старики доживают свой век с коровкой да лошадкой. Да и скотину мало кто держит».

Говорит, что производств сейчас здесь нет, только лесопереработка. В СССР было два завода: по производству коньков и по выпуску скипидара. «Верхотурье – территория, которая внешними усилиями, политической волей восстанавливается, потому что понимается значение этого места, – размышляет Владимир. – А вот сами жители к этому относят по типу «что-то делают, и хорошо, и, слава богу».

Прощаемся с Владимиром. Чудаком он больше не кажется. Человек, ратующий за место, в котором живет, любящий это место. Говорит, что обитель строится, недавно отреставрировали корпус монастыря. Хочется, чтобы и город не отставал: «Город наш – большое село, но хочу, чтобы оно жило».

Фото Екатеринбургской епархии

Верхотурье, Никита Кондрашин

Верхотурье. Другие новости 06.09.21

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