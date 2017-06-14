МУГИСО передало церкви два верхотурских храма: один разрушен, в другом была баня

Правительством Свердловской области принято решение о безвозмездной передаче Екатеринбургской епархии РПЦ зданий двух старинных храмов в Верхотурье – церкви Знамения и Покровской церкви, которые расположены по адресам: ул. Свердлова, 9а, и ул. Клубная, 6а, а, а1, а2.

Как сообщили NDNews.ru в МУГИСО, здание храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» отнесено к объектам культурного наследия регионального значения. Храм был построен в 1781 году на месте прежней деревянной, существовавшей с 1688 года и сгоревшей в 1778 году церкви. Нижний храм во имя иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» был освящен в 1781 году, верхний храм во имя святых Флора и Лавра освящен в 1808 году. Церковь закрыта в 1935 году. В 1930-1940 годах разобраны второй этаж и колокольня церкви. На протяжении многих лет здание церкви не обслуживалось и не ремонтировалось, что привело к постепенному его разрушению. В настоящее время зданию нужна реставрация, степень сохранности без учета физического износа составляет не более 30 %. Общая площадь здания 237,2 кв. метра.

Здание Покровской церкви общей площадью 341,7 кв. метра, также включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения и входит в состав памятника «Покровский женский монастырь». Здание церкви построено на средства прихожан на территории бывшего Верхотурского Покровского женского монастыря. С 1907 года здание церкви использовалось как монастырский храм. В советское время здесь была городская баня. В конце 1990 годов к зданию церкви надстроена колокольня. В настоящее время здание «Покровской церкви» не обременено правами третьих лиц.

Планируется, что после реставрации храмы снова станут действующими.

Напомним, ранее правительство Свердловской области передало Екатеринбургской епархии верхотурский Свято-Троицкий собор. Храм является объектом культурного наследия, его начали строить в 18 веке, а первая деревянная постройка на его месте датируется 16 веком.

Также в апреле епархии было передано здание бывшей монастырской гостиницы в Верхотурье, где до недавнего времени работали врачи Верхотурской районной больницы. Объясняя депутатам заксо необходимость передачи объекта РПЦ, и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов пояснил, что передача здания епархии позволит областному бюджету сэкономить 900 тысяч рублей в год. По его словам, здание находится в ветхом состоянии, нуждается в реставрации, но ни государственные органы, ни бизнес не заинтересованы в нем. «Верхотурье – городок особый, Русская православная церковь, можно сказать, единственный «бизнес», который здесь работает», – пояснил Зырянов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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